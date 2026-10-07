Nga đưa vào vận hành nhà máy sản xuất pin điện lớn nhất nước

Tham dự lễ khai trương theo hình thức trực tuyến, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh nhu cầu không ngừng hoàn thiện công nghệ và đưa các giải pháp mới vào thực tiễn, coi đây là yếu tố quan trọng đối với năng lực cạnh tranh công nghệ của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự lễ khai trương theo hình thức trực tuyến. Nguồn: Kremlin

“Không thể có vị thế dẫn đầu về công nghệ nếu không phát triển thành công ngành năng lượng và tạo ra các hệ thống lưu trữ năng lượng hiện đại, có mật độ năng lượng cao. Vì vậy, cần không ngừng hoàn thiện công nghệ trong lĩnh vực này và đưa rộng rãi những phát triển mới, có triển vọng vào thực tiễn”, Tổng thống Putin nói.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết đây là cụm sản xuất pin điện lớn nhất tại Nga và thuộc nhóm hiện đại nhất thế giới, gồm hai nhà máy quy mô lớn. Một trong hai nhà máy được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác với Rosatom và chính thức bước vào giai đoạn vận hành công nghiệp. Theo Rosatom, nhà máy có mức độ tự động hóa khoảng 95%, công suất dây chuyền đạt khoảng 18 triệu cell pin mỗi năm, đủ để trang bị pin cho tối đa khoảng 50.000 ô tô điện. Số việc làm dự kiến đạt khoảng 1.300 người khi nhà máy vận hành đầy đủ.

Nga cũng hướng tới phát triển chuỗi sản xuất pin trong nước, từ nguyên liệu, sản xuất cell, lắp ráp pin đến tái sử dụng vật liệu. Theo Tổng thống Putin, đến năm 2030, khi các cơ sở mới đạt công suất thiết kế, Nga kỳ vọng có thể tự đáp ứng phần lớn nhu cầu pin trong nước.