English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nga đưa vào vận hành nhà máy sản xuất pin điện lớn nhất nước

Thứ Tư, 14:34, 07/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 6/10, Nga khai trương, đưa vào vận hành nhà máy sản xuất pin điện tại thủ đô Moscow nhằm tăng năng lực sản xuất trong nước và thúc đẩy phát triển các công nghệ lưu trữ năng lượng.

 

Tham dự lễ khai trương theo hình thức trực tuyến, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh nhu cầu không ngừng hoàn thiện công nghệ và đưa các giải pháp mới vào thực tiễn, coi đây là yếu tố quan trọng đối với năng lực cạnh tranh công nghệ của Nga.

nga dua vao van hanh nha may san xuat pin dien lon nhat nuoc hinh anh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự lễ khai trương theo hình thức trực tuyến. Nguồn: Kremlin

“Không thể có vị thế dẫn đầu về công nghệ nếu không phát triển thành công ngành năng lượng và tạo ra các hệ thống lưu trữ năng lượng hiện đại, có mật độ năng lượng cao. Vì vậy, cần không ngừng hoàn thiện công nghệ trong lĩnh vực này và đưa rộng rãi những phát triển mới, có triển vọng vào thực tiễn”, Tổng thống Putin nói.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết đây là cụm sản xuất pin điện lớn nhất tại Nga và thuộc nhóm hiện đại nhất thế giới, gồm hai nhà máy quy mô lớn. Một trong hai nhà máy được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác với Rosatom và chính thức bước vào giai đoạn vận hành công nghiệp. Theo Rosatom, nhà máy có mức độ tự động hóa khoảng 95%, công suất dây chuyền đạt khoảng 18 triệu cell pin mỗi năm, đủ để trang bị pin cho tối đa khoảng 50.000 ô tô điện. Số việc làm dự kiến đạt khoảng 1.300 người khi nhà máy vận hành đầy đủ.

Nga cũng hướng tới phát triển chuỗi sản xuất pin trong nước, từ nguyên liệu, sản xuất cell, lắp ráp pin đến tái sử dụng vật liệu. Theo Tổng thống Putin, đến năm 2030, khi các cơ sở mới đạt công suất thiết kế, Nga kỳ vọng có thể tự đáp ứng phần lớn nhu cầu pin trong nước.

Hương Trà/VOV-Moscow
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời sự quốc tế trưa 7/10: Nga và Ukraine nêu quan điểm về giải pháp cho xung đột
Thời sự quốc tế trưa 7/10: Nga và Ukraine nêu quan điểm về giải pháp cho xung đột

VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 7/10: Nga thử nghiệm hệ thống khinh khí cầu chuyên dùng để chống UAV; Ukraine dội 'mưa' máy bay không người lái vào Moscow, nhắm trúng kho nhiên liệu quan trọng; Iran nói đàm phán với Mỹ ‘vô nghĩa’, Washington tuyên bố cuộc chiến với Tehran gần như “đã kết thúc”...

Thời sự quốc tế trưa 7/10: Nga và Ukraine nêu quan điểm về giải pháp cho xung đột

Thời sự quốc tế trưa 7/10: Nga và Ukraine nêu quan điểm về giải pháp cho xung đột

VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 7/10: Nga thử nghiệm hệ thống khinh khí cầu chuyên dùng để chống UAV; Ukraine dội 'mưa' máy bay không người lái vào Moscow, nhắm trúng kho nhiên liệu quan trọng; Iran nói đàm phán với Mỹ ‘vô nghĩa’, Washington tuyên bố cuộc chiến với Tehran gần như “đã kết thúc”...

Phản ứng của Nga sau khi Litva bỏ phiếu dỡ lệnh cấm vũ khí hạt nhân
Phản ứng của Nga sau khi Litva bỏ phiếu dỡ lệnh cấm vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Nga ngày 6/10 cảnh báo quyết định sơ bộ của Litva, một thành viên NATO, về việc dỡ bỏ lệnh cấm triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này có thể làm gia tăng căng thẳng tại khu vực.

Phản ứng của Nga sau khi Litva bỏ phiếu dỡ lệnh cấm vũ khí hạt nhân

Phản ứng của Nga sau khi Litva bỏ phiếu dỡ lệnh cấm vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Nga ngày 6/10 cảnh báo quyết định sơ bộ của Litva, một thành viên NATO, về việc dỡ bỏ lệnh cấm triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này có thể làm gia tăng căng thẳng tại khu vực.

Thời sự quốc tế sáng 7/10: Nga phát cảnh báo an ninh, Mỹ cân nhắc động thái ở Kiev
Thời sự quốc tế sáng 7/10: Nga phát cảnh báo an ninh, Mỹ cân nhắc động thái ở Kiev

VOV.VN - Nga đã ra cảnh báo về rủi ro an ninh đối với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Ukraine, đồng thời khẳng định các hoạt động quân sự sẽ tiếp tục. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine vẫn còn khác biệt về cách tiếp cận một giải pháp cho cuộc xung đột.

Thời sự quốc tế sáng 7/10: Nga phát cảnh báo an ninh, Mỹ cân nhắc động thái ở Kiev

Thời sự quốc tế sáng 7/10: Nga phát cảnh báo an ninh, Mỹ cân nhắc động thái ở Kiev

VOV.VN - Nga đã ra cảnh báo về rủi ro an ninh đối với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Ukraine, đồng thời khẳng định các hoạt động quân sự sẽ tiếp tục. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine vẫn còn khác biệt về cách tiếp cận một giải pháp cho cuộc xung đột.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ