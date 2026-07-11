Nóng thế giới ngày 11/7: Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang, Israel sẵn sàng tham chiến

Mỹ vẫn để cửa đối thoại với Iran dù xung đột leo thang. Chính quyền Mỹ tuyên bố vẫn sẽ tham gia các cuộc đàm phán kỹ thuật với Iran và tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao, bất chấp việc hai bên đã tiến hành hàng loạt các cuộc không kích trả đũa lẫn nhau trong những ngày gần đây. Tổng thống Donald Trump đã thể hiện rõ lập trường cứng rắn khi coi các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại trên eo biển Hormuz là "các hành động khủng bố".

Trước đó, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Trump tuyên bố bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran đạt được hồi tháng trước đã "kết thúc" vì Tehran không thực hiện nghĩa vụ ở mức "không thể chấp nhận được". Tuy nhiên, phía Washington vẫn khẳng định sẽ để ngỏ kênh đối thoại nhằm tìm kiếm lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Hai tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ, hỗ trợ chiến dịch tấn công Iran mang tên Epic Fury, tại một địa điểm không được tiết lộ ngày 3/3/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ/Reuters

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố mình đứng đầu danh sách ám sát của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra cảnh báo về khả năng ông bị Iran ám sát, đồng thời khẳng định Tehran coi ông là "mục tiêu số một". Tuyên bố này được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Washington và Tehran sụp đổ hoàn toàn. Các cuộc giao tranh hỏa lực đã bùng phát trở lại dữ dội xung quanh khu vực eo biển Hormuz, phá vỡ bầu không khí hòa hoãn ngắn ngủi trước đó.

Iran tiếp tục bị tập kích, Israel tuyên bố sẵn sàng tham chiến. Đêm 9/7 là đêm thứ 3 liên tiếp, nổ lớn tiếp tục được ghi nhận tại một số địa điểm ven biển phía Nam Iran. Truyền thông khu vực nghi ngờ đây có thể là các cuộc tập kích do Israel tiến hành, dù nhận định chưa được các bên xác thực. Nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ nhiều khu vực ở phía Nam Iran, trong đó có thành phố Bushehr, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân do Nga xây dựng, cùng các thành phố Konarak và Choghadak. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được xác định.

Cùng lúc, đài CNN dẫn lời một quan chức Mỹ khẳng định lực lượng Mỹ tại khu vực đang không tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự nào ở Iran. Điều này làm dấy lên hoài nghi trong dư luận về khả năng Israel có thể đã tấn công Iran. Bởi trước đó, trong một tuyên bố chiều qua, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định quân đội nước này sẵn sàng mở lại chiến dịch tấn công chống Iran, nếu cần thiết. Ông Katz nhấn mạnh quân đội Israel vẫn đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, sẵn sàng mở lại cuộc chiến vào Iran để giành lại ưu thế không quân tuyệt đối và loại bỏ các mối đe dọa. Tuy nhiên, cho đến sáng sớm nay, truyền thông cũng như giới chức Israel chưa đưa ra bình luận về nghi vấn quân đội nước này đã tấn công vào Iran.

Iran an táng cố lãnh tụ Ali Khamenei. Tang lễ của cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã chính thức khép lại bằng lễ an táng trọng thể tại thành phố Mashhad, miền đông Iran. Theo WANA, lễ an táng của cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã được tổ chức tại Đền thờ Imam Reza ở thành phố Mashhad trong ngày 9/7, qua đó khép lại tang lễ kéo dài 6 ngày liên tục.

Buổi lễ an táng có sự tham dự của các nhân vật cấp cao như Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, Tư lệnh Lực lượng Quds Esmail Qaani và Chánh án Gholamhossein Mohseni Ejei. Đáng chú ý, lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đã không xuất hiện tại buổi lễ, bất chấp việc con trai cả của cố lãnh tụ Ali Khamenei là Mostafa Khamenei vẫn có mặt.

Theo chính quyền Iran, lễ tang của ông Ali Khamenei là tang lễ có quy mô lớn nhất trong lịch sử thế giới, với hàng loạt sự kiện được tổ chức ở Tehran, Qom, Najaf, Karbala và Mashhad. Báo cáo sơ bộ cho biết có tổng cộng 41-43 triệu người đã tham dự chuỗi hoạt động tưởng niệm kéo dài 6 ngày.

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Nga nói phương Tây không còn thiện chí thúc đẩy đàm phán ở Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay Moscow không còn tin tưởng vào thiện chí của các nước phương Tây trong việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Ukraine.

"Phương Tây vẫn tiếp tục đưa ra những lời kêu gọi đạo đức giả về một giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột Ukraine. Đã có một giải pháp ngoại giao giữa Nga và Ukraine vào năm 2022, nhưng phương Tây đã công khai phá hoại nó. Chúng tôi không còn tin tưởng vào thiện chí tìm kiếm giải pháp đàm phán mà phương Tây đã tuyên bố, sự kiên nhẫn và hy vọng đó đã hoàn toàn cạn kiệt", ông Lavrov cho biết ngày 9/7.

Ukraine điều tra hình sự sau vụ Nga tấn công kho đạn ở tỉnh Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo một cuộc điều tra hình sự đã chính thức được khởi động sau khi quân đội Nga thực hiện đợt tập kích vào một kho đạn dược tại tỉnh Kiev hồi đầu tuần. Mục tiêu bị tấn công nằm tại thị trấn Vyshneve, ngoại ô phía tây thủ đô Kiev. Đòn đánh trực diện của Nga đã gây ra các vụ nổ thứ cấp quy mô lớn vào ngày 6/7. Theo báo cáo từ các quan chức địa phương, ít nhất 10 người đã tử vong tại Vyshneve và hàng trăm ngôi nhà của người dân bị hư hại nghiêm trọng do sức ép từ các vụ nổ.

Phía Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Séc sẽ không tham gia gói viện trợ 70 tỷ euro dành cho Ukraine. Thủ tướng Séc Andrej Babiš mới đây đã chính thức tuyên bố nước này sẽ không tham gia vào gói viện trợ quân sự khổng lồ trị giá 70 tỷ euro dành cho Ukraine. Đây là gói viện trợ đã được các nước thành viên NATO thống nhất thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Ankara vừa qua nhằm hỗ trợ dài hạn cho Kiev. Theo thỏa thuận của NATO, các đồng minh cam kết giải ngân 70 tỷ euro vào năm 2026 và duy trì mức tương đương vào năm 2027 để giúp các nhà sản xuất quốc phòng Ukraine lập kế hoạch và đảm bảo nguồn cung vũ khí ổn định.

Tuy nhiên, quyết định của Chính phủ Séc đã tạo ra một vết nứt trong sự thống nhất của liên minh đối với vấn đề Ukraine. Động thái này diễn ra trong bối cảnh một số quốc gia châu Âu khác cũng bắt đầu thể hiện sự dè dặt về các cam kết viện trợ quân sự mới.

Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội, mở rộng lực lượng hạt nhân. Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bình Nhưỡng đã chính thức quyết định tăng cường năng lực của lực lượng hạt nhân cả về chất lượng lẫn số lượng. Quyết định quan trọng này được thông qua tại cuộc họp của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên dưới sự chủ trì trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông Kim nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Quân đội Nhân dân theo hướng hiện đại hóa toàn diện để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của tác chiến hiện đại.

Bên cạnh việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân, Triều Tiên cũng tập trung nâng cao năng lực tác chiến thực tế cho các đơn vị quân đội.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trao đổi với các quân nhân khi thị sát các loại vũ khí tại một sân bay. Bức ảnh được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 16/5/2025.

Cháy nhà máy giày tại Phúc Kiến (Trung Quốc), 28 người thiệt mạng. Một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà máy sản xuất giày ở tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc, khiến ít nhất 28 người tử vong. Đám cháy bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ khu xưởng sản xuất, gây khó khăn lớn cho công tác cứu hộ. Theo các nhân chứng, khói đen dày đặc đã bao trùm toàn bộ khu vực nhà máy chỉ trong một thời gian ngắn sau khi lửa khởi phát.

Nhà chức trách địa phương đã huy động lực lượng cứu hỏa hùng hậu để dập tắt hỏa hoạn và triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, do cấu trúc nhà máy chứa nhiều vật liệu dễ cháy như da và keo công nghiệp, ngọn lửa đã gây ra những thiệt hại thảm khốc về người. Hiện tại, cơ quan chức năng Trung Quốc đã phong tỏa hiện trường và bắt đầu điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời rà soát lại các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu công nghiệp tập trung trong khu vực.

Sụt lún hầm tàu điện ngầm, người dân Bangkok sơ tán khẩn cấp. Một vụ sụt lún đất nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực thi công hầm tàu điện ngầm ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, khiến hàng trăm người dân phải sơ tán khẩn cấp. Sự cố tạo ra một hố sụt lớn trên mặt đường, đe dọa trực tiếp đến nền móng của các tòa nhà cao tầng và hạ tầng giao thông xung quanh. Giới chức Bangkok đã ngay lập tức phong tỏa hiện trường và thiết lập khu vực nguy hiểm để ngăn chặn người dân tiếp cận. Công tác cứu hộ và khắc phục sự cố đang được triển khai tích cực, trong khi các chuyên gia địa kỹ thuật tiến hành đánh giá mức độ ổn định của nền đất.