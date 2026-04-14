Nóng thế giới ngày 14/4: Iran cảnh báo về "vòng xoáy chết chóc" ở eo biển Hormuz

Mỹ sẽ áp đặt phong tỏa hàng hải tại eo biển Hormuz từ ngày 13/4: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết sẽ bắt đầu triển khai phong tỏa hàng hải đối với toàn bộ tàu thuyền ra vào các cảng của Iran kể từ 10h sáng ngày 13/4 (giờ miền Đông nước Mỹ), theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM nhấn mạnh biện pháp phong tỏa hàng hải sẽ được thực thi “một cách công bằng” đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia khi đi vào hoặc rời khỏi các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm các cảng nằm trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.

Iran cảnh báo "vòng xoáy chết chóc" ở eo biển Hormuz nếu đối thủ tính toán sai lầm: Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, các lực lượng an ninh nước này đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo các bên đối địch sẽ bị cuốn vào một “vòng xoáy chết chóc” nếu có bất kỳ tính toán sai lầm nào.

“Mọi hoạt động lưu thông… đều nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của các lực lượng vũ trang", Bộ Tư lệnh Hải quân IRGC cho biết trong một bài đăng bằng tiếng Ba Tư trên mạng xã hội X, được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phong tỏa hải quân đối với eo biển Hormuz.

Bài đăng trên nêu rõ: “Nếu đối phương có động thái sai lầm, họ sẽ bị mắc kẹt trong một vòng xoáy chết chóc tại eo biển này", đồng thời kèm theo đoạn video cho thấy các tàu thuyền nằm trong tầm ngắm.

Nhà Trắng công bố “lằn ranh đỏ” trong đàm phán với Iran: Nhà Trắng đã công bố các “lằn ranh đỏ” mà phía Mỹ cho rằng Iran không chấp thuận trong các cuộc đàm phán kéo dài diễn ra tại Pakistan cuối tuần qua. Theo giới chức Mỹ, nhiều điều kiện trong số này từng bị Tehran bác bỏ trước đây, cho thấy Iran tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn, bất chấp 6 tuần xung đột.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết các yêu cầu “không thể thương lượng” mà Tổng thống Donald Trump đưa ra với Iran bao gồm: Chấm dứt toàn bộ hoạt động làm giàu urani; Tháo dỡ các cơ sở làm giàu hạt nhân chủ chốt, vốn đã bị hư hại nặng sau các đợt không kích của Mỹ hồi tháng 6 năm 2025; Thu hồi hơn 400 kg urani làm giàu ở mức cao, được cho là đang chôn sâu dưới lòng đất; Chấp nhận một khuôn khổ rộng hơn về “hòa bình, an ninh và giảm leo thang”, có sự tham gia của các đồng minh trong khu vực; Ngừng tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm như Hamas, Hezbollah và Houthi; Mở hoàn toàn eo biển Hormuz và không thu phí quá cảnh.

Tổng thống Trump "không quan tâm" việc Iran quay trở lại bàn đàm phán: Phát biểu với báo chí sau khi trở về từ Florida, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không quan tâm đến việc Iran có nối lại đàm phán hay không, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa các bên vẫn đang ở trạng thái mong manh.

“Tôi không quan tâm họ có quay lại hay không. Nếu họ không quay lại, tôi vẫn ổn”, ông Trump nói khi được hỏi về khả năng các quan chức Iran sớm trở lại bàn thương lượng. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tiết lộ, trong các cuộc đàm phán cuối tuần do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, phía Iran đã phát đi tín hiệu tiếp tục theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân.

Ông Trump cân nhắc các phương án tấn công Iran sau khi đàm phán thất bại: Tổng thống Donald Trump và các cố vấn đang xem xét khả năng nối lại các đòn tấn công quân sự hạn chế nhằm vào Iran, bên cạnh việc tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, như một cách phá vỡ bế tắc trong tiến trình đàm phán hòa bình, theo các quan chức Mỹ và nguồn thạo tin.

Theo các nguồn thạo tin, ông Trump đã cân nhắc nhiều lựa chọn, bao gồm cả khả năng tái khởi động chiến dịch không kích quy mô lớn. Tuy nhiên, phương án này bị đánh giá là ít khả thi hơn do nguy cơ làm bất ổn khu vực và lo ngại của ông Trump đối với một cuộc xung đột kéo dài. Một kịch bản khác được đặt lên bàn là duy trì phong tỏa có giới hạn, đồng thời gây sức ép để các đồng minh đảm nhận vai trò hộ tống hàng hải dài hạn qua eo biển.

Ngoại trưởng Iran: Đàm phán với Mỹ “thiện chí” nhưng vấp phải yêu sách tối đa: Trong tuyên bố đầu tiên sau khi trở về từ Islamabad, nơi diễn ra các cuộc thương lượng cấp cao, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mô tả đây là cuộc tiếp xúc “căng thẳng và sâu rộng nhất trong 47 năm” giữa Iran và Mỹ với mục tiêu chấm dứt xung đột.

Ông Araghchi cho rằng các "yêu sách tối đa” và việc liên tục thay đổi lập trường từ phía Mỹ đã khiến tiến trình đàm phán giữa hai nước sụp đổ, dù hai bên đã tiến rất gần tới một thỏa thuận sơ bộ.

Lebanon nỗ lực ngăn chặn cuộc xung đột Israel - Hezbollah: Thủ tướng Lebanon ngày 12/4 cho biết, nước này đang nỗ lực ngăn chặn cuộc xung đột Israel - Hezbollah, trong khi Thủ tướng Israel tuyên bố cuộc chiến với Hezbollah vẫn chưa kết thúc.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam cho biết nước này đang nỗ lực để chấm dứt cuộc xung đột Israel - Hezbollah, đảm bảo Israel rút quân khỏi tất cả các vùng đất của Lebanon. Phát biểu của ông Nawaf Salam trước thềm cuộc đàm phán dự kiến ​​diễn ra vào ngày 14/4 tại Mỹ, giữa các quan chức Lebanon, Israel và Mỹ.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua tuyên bố, quân đội nước này đã loại bỏ mối đe dọa xâm lược của Hezbollah, nhưng cho biết “còn nhiều việc phải làm” và chiến tranh vẫn tiếp diễn.

Cuba tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ: Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết đối thoại với Mỹ là khả thi nhưng khó khăn do căng thẳng kéo dài nhiều năm giữa hai nước.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC của Mỹ phát sóng ngày 12/4, Chủ tịch Cuba khẳng định nước này sẵn sàng hợp tác với Mỹ về các vấn đề như di cư, buôn bán ma túy và an ninh, nhưng chỉ trên cơ sở "tôn trọng và bình đẳng".

Nhà lãnh đạo Cuba chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ và cho rằng các lệnh trừng phạt này đã làm trầm trọng thêm khó khăn kinh tế của Cuba, đặc biệt là gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu. Mặc dù bác bỏ những tuyên bố cho rằng Cuba đang trên bờ vực sụp đổ, ông vẫn thừa nhận những thách thức đáng kể mà người dân phải đối mặt.

Phe đối lập Hungary thắng lớn, chấm dứt 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Orban: Sau kiểm phiếu sơ bộ, lãnh đạo đối lập Peter Magyar giành chiến thắng lịch sử trước Thủ tướng Viktor Orban, chấm dứt 16 năm cầm quyền của ông Orban, với cam kết cải thiện quan hệ với Liên minh châu Âu và hạn chế ảnh hưởng của Nga.

Theo Ủy ban bầu cử Hungary, với đa số phiếu được kiểm, Đảng đối lập Tisza dẫn đầu cuộc bỏ phiếu với hơn 53% số phiếu, vượt xa Đảng Fidesz của Thủ tướng Orban ở vị trí 2 khi chỉ giành được khoảng hơn 38% phiếu bầu. Ngay trong tối qua, ông Peter Magyar, lãnh đạo Đảng Tisza thông báo trên trang cá nhân rằng Thủ tướng Viktor Orban đã gọi điện chúc mừng ông về kết quả này.

Peter Magyar, lãnh đạo đảng đối lập Tisza, vẫy cờ Hungary trong lễ ăn mừng sau tại Budapest, Hungary, ngày 12/4/2026. Ảnh: Reuters

Siêu bão mạnh nhất hành tinh áp sát lãnh thổ Mỹ ở Thái Bình Dương: Siêu bão Sinlaku đã mạnh lên thành cơn bão mạnh nhất hành tinh trong năm nay vào ngày 12/4, với sức gió duy trì khoảng 289km/giờ và gió giật lên tới 354km/giờ, khi di chuyển về phía chuỗi đảo do Mỹ kiểm soát ở Tây Thái Bình Dương.

Trong vòng 48 giờ tới, khoảng 50.000 cư dân trên các đảo Rota, Tinian và Saipan (3 đảo chính thuộc quần đảo Bắc Mariana) có thể đối mặt thảm họa nghiêm trọng. Theo đánh giá, Sinlaku có thể đã đạt cường độ cực đại. Dù được dự báo suy yếu trước khi áp sát, các mô hình vẫn cho thấy sức gió duy trì ở mức 250–260 km/giờ khi bão tiếp cận quần đảo Mariana từ cuối ngày thứ Hai đến thứ Ba.