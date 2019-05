Nữ Thủ tướng Anh có thể sẽ từ chức vào ngày 10/6

Nhiều tờ báo lớn tại Anh trong ngày 23/5 đưa tin nữ Thủ tướng Anh Theresa May có thể sẽ công bố thời điểm chính xác mà bà sẽ rời bỏ chức vụ lãnh đạo chính phủ Anh, sau cuộc gặp trong sáng ngày 24/5 với nghị sĩ Graham Brady, Chủ tịch Uỷ ban 1922, nơi quy tụ các nghị sĩ đảng Bảo thủ không nắm giữ các cương vị trong chính phủ.

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Getty Images.

Phát biểu trên tờ “Người bảo vệ” (The Guardian), ông Brady cũng khẳng định thông tin này. Nhiều nguồn tin thân cận với chính phủ Anh tiết lộ, thời điểm bà May lựa chọn ra đi có thể là ngày 10/6/2019, sau khi hoàn tất việc đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Vương quốc Anh từ ngày 3/6.

Sức ép từ chức với bà May hiện đang vô cùng lớn sau khi lần lượt nhiều thành viên trong chính phủ Anh công khai phản đối chiến lược Brexit mà bà May đang tiến hành. Hôm 22/5, một chính trị gia quan trọng của đảng Bảo thủ Anh là bà Andrea Leadsom, Bộ trưởng phụ trách quan hệ với Nghị viện Anh, đã từ chức để phản đối bà May.

Báo chí Anh cũng đưa tin, trong tối 23/5, bà May đã có cuộc họp với 2 Bộ trưởng chủ chốt khác là Ngoại trưởng Jeremy Hunt và Bộ trưởng Nội vụ Sajid Javid và cả hai Bộ trưởng này đều không ủng hộ ý định của bà May về việc để ngỏ khả năng tổ chức cuộc trưng cầu ý dân lần 2 về Brexit.

Trước đó, trong chiều 23/5, đại diện chính phủ Anh là Mark Spencer đã thông báo với các nghị sĩ Anh việc chính phủ Anh tạm hoãn kế hoạch đưa dự luật Brexit mới của bà May ra bỏ phiếu tại Nghị viện, vốn ban đầu dự định tiến hành trong tuần đầu tiên của tháng 6. Việc tạm hoãn này sẽ kéo dài đến ít nhất là ngày 4/6./.