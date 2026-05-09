Núi lửa Dukono ở Indonesia phun trào, 3 nhà leo núi thiệt mạng

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Núi lửa và Giảm nhẹ Rủi ro Địa chất (PVMBG) Indonesia núi lửa Dukono phun trào lúc 7h41 sáng 8/5, tạo ra cột khói cao khoảng 10.000 mét, kèm theo nhiều tiếng động mạnh. Máy đo địa chấn ghi nhận hoạt động địa chấn với biên độ cực đại là 34 milimét và thời gian kéo dài 967,56 giây.

Núi lửa Dukono ở tỉnh Bắc Maluku, Indonesia hoạt động trở lại hôm 8/5.

Bà Siti Susilawati, Giám đốc Trung tâm cho biết, tính đến 16h27 ngày 8/5, núi lửa chỉ phun trào một lần duy nhất và kèm theo 50 trận động đất. Đáng chú ý thời điểm núi lửa Dukono phun trào có 20 người leo núi, bao gồm 9 công dân nước ngoài đến từ Singapore và 11 người Indonesia, đang hoạt động ở khu vực cấm.

Đội tìm kiếm và cứu hộ phối hợp đã nhanh chóng tiến hành chiến dịch tìm kiếm và đã sơ tán được 17 người. Những người này sau đó được đưa đến Bệnh viện khu vực kiểm tra y tế, theo dõi sức khỏe. Cảnh sát trưởng địa phương, Erlichson Pasaribu cho biết 3 trường hợp khác đã bị thiệt mạng do vụ phun trào núi lửa Dukono, gồm 2 nạn nhân người Singapore và 1 người Indoneisa. Tuy nhiên Cơ quan cứu hộ vẫn chưa xác nhận thông tin về các trường hợp tử vong này.

Núi lửa Dukono là một trong những ngọn núi lửa đang hoạt động ở Bắc Maluku với cường độ phun trào khá cao và được đặt trong tình trạng cảnh báo từ năm 2008. Cơ quan chức năng Indonesia luôn theo dõi và yêu cầu người dân không nên thực hiện bất kỳ hoạt động nào trong phạm vi 4 km quanh miệng núi lửa, để tránh nguy cơ tiếp xúc với vật chất núi lửa trong trường hợp phun trào.