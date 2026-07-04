Nước Mỹ tưng bừng kỷ niệm 250 năm lập quốc

Trong ngày 3/7 nhiều sự kiện kỷ niệm quy mô lớn đã được tổ chức trên khắp nước Mỹ. Tại thủ đô Washington D.C., hàng chục nghìn người đã đổ về khu vực National Mall, Đài tưởng niệm Lincoln và bờ sông Potomac để theo dõi chương trình trình diễn hàng không. Bầu trời thủ đô nước Mỹ liên tục sôi động với sự xuất hiện của các máy bay quân sự hiện đại, máy bay vận tải, trực thăng cùng nhiều dòng máy bay lịch sử, tái hiện quá trình phát triển của lực lượng không quân Mỹ.

Phần trình diễn hàng không trên bầu trời thủ đô nước Mỹ (Ảnh: QT)

Cùng ngày, các bảo tàng thuộc hệ thống Smithsonian mở cửa miễn phí, tổ chức nhiều triển lãm về lịch sử lập quốc, khoa học, hàng không và văn hóa Mỹ. Các sân khấu ngoài trời tại National Mall liên tục diễn ra các chương trình âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động cộng đồng, tạo nên bầu không khí lễ hội ngay trước thềm Quốc khánh.

Toà nhà của Cơ quan lưu trữ Mỹ trang hoàng nhân dịp 250 năm Quốc khánh (Ảnh: Trần Phương)

Có mặt tại khu vực National Mall, bà Sharon Miller, một người dân bang Maryland, cho biết, bà đã từng tham dự lễ kỷ niệm 200 năm lập quốc của nước Mỹ và không muốn bỏ lỡ cột mốc lịch sử lần này: “Tôi yêu đất nước này. Tôi đã tham dự lễ kỷ niệm 200 năm lập quốc tại Pháo đài McHenry và vì thế tôi nghĩ mình nhất định phải có mặt trong dịp kỷ niệm 250 năm. Tôi cảm thấy rất may mắn và vô cùng tự hào khi thấy các bang trên khắp nước Mỹ cùng tham gia sự kiện đặc biệt này. Hôm nay tôi chỉ muốn tận hưởng niềm tự hào về đất nước và gia đình mình”.

Đội Thunderbirds gồm 6 chiếc F-16 bay đội hình (Ảnh: QT)

Một trong những sự kiện được chú ý nhất trong tối 3/7 diễn ra tại núi Rushmore, bang South Dakota, nơi Tổng thống Donald Trump chủ trì chương trình kỷ niệm 250 năm lập quốc dưới chân công trình điêu khắc khắc chân dung bốn vị Tổng thống Mỹ. Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump nhấn mạnh ý nghĩa của cột mốc 250 năm lịch sử, tôn vinh những thế hệ đã xây dựng nước Mỹ và kêu gọi người dân cùng hướng tới tương lai của đất nước. Chương trình khép lại bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời núi Rushmore.

Phi đội tiêm kích phun khói với màu cờ Mỹ (Ảnh: QT)

Dự kiến trong ngày Quốc khánh 4/7, điểm nhấn sẽ là cuộc diễu hành truyền thống trên Đại lộ Hiến pháp với sự tham gia của các ban nhạc diễu hành, đoàn xe cổ, lực lượng quân đội, cựu chiến binh, các tổ chức cộng đồng và đại diện nhiều bang trên khắp nước Mỹ. Trong khi đó vào buổi tối, Washington D.C. bước vào cao điểm của ngày hội với chương trình hòa nhạc truyền thống diễn ra trước Điện Capitol, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Ngay sau chương trình là màn bắn pháo hoa kéo dài hàng chục phút trên bầu trời.

An ninh siết chặt trong tuần lễ kỷ niệm quốc khánh (Ảnh: Trần Phương)

Không chỉ tại Thủ đô Washington D.C., không khí lễ hội lan tỏa trên khắp nước Mỹ. Tại Philadelphia, nơi bản Tuyên ngôn Độc lập được thông qua cách đây đúng 250 năm, hàng nghìn người tập trung tại khu phố cổ để theo dõi các màn tái hiện những dấu mốc lịch sử của cuộc Cách mạng Mỹ. Ở Boston, các buổi hòa nhạc ngoài trời, diễu hành và chương trình giáo dục lịch sử thu hút đông đảo người dân và du khách.

Một người dân trong trang phục quốc kỳ Mỹ ghi lại khoảnh khắc máy bay trình diễn (Ảnh: QT)

Tại New York, không khí lễ hội cũng diễn ra sôi động với hàng loạt hoạt động trên sông và khu vực cảng. Hàng chục tàu buồm quốc tế cùng các tàu của Hải quân và Tuần duyên Mỹ tham gia lễ duyệt tàu trên vịnh New York, đi qua Tượng Nữ thần Tự do trước sự chứng kiến của đông đảo người dân. Điểm nhấn của thành phố là chương trình pháo hoa Macy’s lần thứ 50 với khoảng 85.000 quả pháo hoa được bắn từ khu vực cầu Brooklyn, sông East River và sông Hudson, kết hợp trình diễn laser và âm nhạc, tạo nên một trong những màn pháo hoa quy mô lớn nhất lịch sử thành phố.

Nhiều thành phố lớn khác trên khắp nước Mỹ như Chicago, Atlanta, Dallas, Denver, Los Angeles và San Francisco cũng tổ chức các lễ hội cộng đồng, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động dành cho gia đình trong suốt kỳ nghỉ Quốc khánh.