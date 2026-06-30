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Nước Mỹ bước vào tuần lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh

Thứ Ba, 08:54, 30/06/2026
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VOV.VN - Nước Mỹ đang chính thức bước vào tuần lễ cao điểm hướng tới dịp kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập (4/7/1776 - 4/7/2026) với hàng loạt hoạt động quy mô lớn diễn ra trên khắp cả nước. Đây được xem là dấu mốc lịch sử đặc biệt, đánh dấu chặng đường một phần tư thiên niên kỷ kể từ khi Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ra đời.

Tâm điểm của các hoạt động là thủ đô Washington D.C., nơi Lễ hội Hội chợ các bang nước Mỹ đang diễn ra tại khu vực National Mall và kéo dài đến ngày 10/7. Lễ hội quy tụ đại diện của 50 bang và 6 vùng lãnh thổ của Mỹ với các gian trưng bày văn hóa, ẩm thực, lịch sử, cùng các chương trình biểu diễn của ban nhạc quân đội, triển lãm, khu vui chơi và các hoạt động dành cho gia đình. Điểm nhấn của lễ hội là vòng đu quay cao hơn 33 mét, băng chuyền cổ được phục dựng của Viện Smithsonian và màn trình chiếu biểu tượng "250" lên Đài tưởng niệm Washington vào mỗi buổi tối.

nuoc my buoc vao tuan le ky niem 250 nam quoc khanh hinh anh 1

Lễ khai mạc diễn ra với bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump tại Đại lộ Quốc gia, cùng màn bay biểu diễn của tiêm kích F-35, oanh tạc cơ tàng hình B-2 và các ban nhạc quân đội. Theo kế hoạch trong những ngày tới, các hoạt động kỷ niệm sẽ tiếp tục được đẩy lên cao điểm trên khắp nước Mỹ. Ngày 3/7, ông Trump sẽ tiếp tục chủ trì lễ kỷ niệm tại Núi Rushmore, bang Nam Dakota trước khi cả nước bước vào ngày Quốc khánh 4/7 với các màn bắn pháo hoa, diễu hành và nhiều hoạt động cộng đồng.

Nhân dịp này, nhiều bạn trẻ cho biết đây là dịp để hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành nước Mỹ và cảm nhận ý nghĩa của những giá trị đã tạo dựng nên đất nước ngày nay: 

"Lịch sử rất quan trọng đối với nước Mỹ. Đó là nền tảng tạo nên quốc gia này, vì thế chúng ta cần ghi nhớ và gìn giữ nó. Các công viên và khu di tích lịch sử có nhiệm vụ bảo tồn những giá trị đó và giúp công chúng hiểu rõ hơn về lịch sử của đất nước”.

 “Chúng tôi là một quốc gia và tất cả đều có mặt ở đây để cùng chúc mừng sinh nhật lần thứ 250 của nước Mỹ. Dù mỗi người có thể có quan điểm chính trị khác nhau, điều đó không còn quan trọng nữa, bởi hôm nay tất cả chúng ta đều đến đây vì cùng một lý do”.

Không chỉ tại thủ đô Washington, các bang trên khắp nước Mỹ cũng tổ chức hàng nghìn sự kiện hưởng ứng. Tại thành phố New York, chuỗi sự kiện "Ra khơi mừng Quốc khánh 250 năm" quy tụ khoảng 80 tàu từ nhiều quốc gia và hơn 150 máy bay tham gia cuộc duyệt binh đường không, đường biển lớn nhất trong lịch sử thành phố. Tuần lễ Hạm đội cũng được tổ chức với hàng chục tàu hải quân mở cửa đón khách tham quan, trong khi màn bắn pháo hoa Macy's lần thứ 50 hứa hẹn sẽ là một trong những điểm nhấn của dịp lễ năm nay. 

nuoc my buoc vao tuan le ky niem 250 nam quoc khanh hinh anh 2

Tại Philadelphia, nơi khai sinh Tuyên ngôn Độc lập, lễ hội "Chào mừng nước Mỹ" sẽ bước vào cao điểm với các buổi hòa nhạc miễn phí, lễ tưởng niệm lịch sử và trận đấu vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra đúng ngày Quốc khánh, tạo nên bầu không khí lễ hội đặc biệt chưa từng có. Chính quyền các bang dự kiến sẽ huy động hàng chục nghìn nhân viên an ninh và cứu hộ để bảo đảm an toàn cho hàng triệu người dân và du khách tham gia các hoạt động trong tuần lễ lịch sử này.

Tại bang Texas, các thành phố Houston và Canyon tổ chức các lễ hội quy mô lớn với hòa nhạc, triển lãm lịch sử, hoạt động dành cho gia đình và bắn pháo hoa. Riêng Houston còn kết hợp các hoạt động chào mừng World Cup 2026 với khu trải nghiệm bóng đá dành cho người hâm mộ. Bang Illinois tổ chức tuần lễ "Nước Mỹ 250 năm" với các chương trình tái hiện lịch sử, nhạc kịch "1776", hòa nhạc yêu nước và diễu hành. Trong khi đó, bang Colorado kết hợp kỷ niệm 250 năm lập quốc của nước Mỹ với 150 năm ngày trở thành một bang của Liên bang, tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa, giáo dục và lễ hội kéo dài suốt mùa hè.

nuoc my buoc vao tuan le ky niem 250 nam quoc khanh hinh anh 3

Không khí kỷ niệm năm nay cũng gắn liền với World Cup 2026 đang bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Hàng triệu du khách quốc tế tiếp tục đổ về Mỹ, giúp nhiều thành phố đăng cai như Philadelphia, New York, Dallas, Miami và Seattle trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều địa phương đã kết hợp các sự kiện World Cup với lễ hội Quốc khánh nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút du khách.

Tuy nhiên, tuần lễ kỷ niệm cũng diễn ra trong bối cảnh nhiều thách thức. Khoảng 145 triệu người Mỹ đang nằm trong vùng cảnh báo nắng nóng, với nhiệt độ tại nhiều nơi lên tới 38 độ C và nhiệt độ cảm nhận có thể đạt 46 độ C. Trong khi đó, các bang miền Tây như Utah, Nevada và New Mexico vẫn đang căng mình đối phó với các vụ cháy rừng lớn, buộc nhiều địa phương phải hạn chế bắn pháo hoa và tăng cường các biện pháp phòng cháy.

Để bảo đảm an toàn cho hàng triệu người tham gia các hoạt động kỷ niệm, chính quyền liên bang và các bang đã triển khai chiến dịch an ninh quy mô lớn với hàng nghìn nhân viên thực thi pháp luật, lực lượng Vệ binh Quốc gia, các hệ thống chống máy bay không người lái và nhiều lớp kiểm soát an ninh tại các địa điểm trọng yếu.

Quang Trung/VOV-Washington
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