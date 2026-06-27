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Ông Netanyahu: Thỏa thuận khung với Lebanon là "đòn giáng mạnh" vào Iran

Thứ Bảy, 11:24, 27/06/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Benjamin Netanyahu gọi thỏa thuận khung Israel - Lebanon là "một đòn giáng mạnh vào Iran", đồng thời khẳng định quân đội Israel sẽ chưa rút khỏi miền nam Lebanon vì các lý do an ninh, bất chấp yêu cầu từ Tehran.

Theo ông Netanyahu, "các cuộc đàm phán kéo dài cuối cùng đã mang lại kết quả". Ông nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất là Israel vẫn duy trì hiện diện trong vùng an ninh ở miền nam Lebanon. Đây là một thành tựu lớn và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì điều đó cho đến khi Hezbollah giải giáp, cũng như chừng nào mối đe dọa đối với Israel vẫn còn tồn tại".

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Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP

Ông Netanyahu cho rằng thỏa thuận cũng là "một đòn giáng mạnh vào Iran". "Về cơ bản, Israel, Lebanon và Mỹ đang gửi tới Iran thông điệp rằng: Đây không phải việc của các ông. Chúng tôi tiếp tục duy trì vùng an ninh ban đầu ở miền nam Lebanon, nằm ngoài tầm bắn của tên lửa chống tăng. Đồng thời, chúng tôi cho phép Quân đội Lebanon bắt đầu chuẩn bị tiếp quản và thiết lập quyền kiểm soát đối với khu vực này. Israel cũng đang triển khai hai khu vực thí điểm ở miền nam Lebanon theo khuyến nghị của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF)", ông nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cùng Đại sứ Israel tại Washington Yechiel Leiter và Đại sứ Lebanon tại Washington Nada Hamadeh Moawad, thông báo các bên đã đạt được một thỏa thuận khung sau 5 vòng đàm phán. Theo các quan chức, văn kiện này được kỳ vọng sẽ mở đường cho tiến trình hòa bình sau cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

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Mỹ công bố thỏa thuận khung giữa Israel và Lebanon

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ - Marco Rubio ngày 26/6 thông báo, Israel và Lebanon đã ký một thỏa thuận khung tại Washington do Mỹ làm trung gian, được xem là bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình lâu dài sau nhiều tháng giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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