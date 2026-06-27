Mỹ công bố thỏa thuận khung giữa Israel và Lebanon

Theo Ngoại trưởng Mỹ - Marco Rubio, thỏa thuận thiết lập một lộ trình rõ ràng nhằm khôi phục chủ quyền của Lebanon, giải giáp Hezbollah, phá bỏ cơ sở hạ tầng quân sự của lực lượng này, đồng thời tạo điều kiện để Israel rút quân về biên giới sau khi các mối đe dọa an ninh đối với nước này được loại bỏ.

Thỏa thuận cũng đề cập tới việc thành lập Nhóm Điều phối Quân sự ba bên với sự hỗ trợ của Mỹ để giám sát quá trình triển khai.

Lễ ký diễn ra tại Washington với sự tham gia của Đại sứ Israel tại Mỹ và Đại sứ Lebanon tại Mỹ. Hai bên không công bố chi tiết văn kiện.

Đại sứ Lebanon tại Mỹ - Nada Hamadeh cho rằng, thỏa thuận là bước khởi đầu nhằm khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon, hướng tới chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch, tạo điều kiện để người dân trở về quê hương và sống trong hòa bình, an ninh và thịnh vượng.

Cuộc gặp giữa phái đoàn Israel và Lebanon do Mỹ chủ trì tại Washington. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Đại sứ Israel - Yechiel Leiter khẳng định, mục tiêu cuối cùng của thỏa thuận là xây dựng hòa bình thực sự giữa hai nước. Ông nhấn mạnh trong khuôn khổ mới này, Iran và Hezbollah sẽ không còn đóng vai trò trong tiến trình thực thi, mở ra cơ hội cải thiện quan hệ song phương.

Hezbollah không tham gia các cuộc đàm phán dẫn đến thỏa thuận này. Trước đây, các bên từng đạt được nhiều thỏa thuận ngừng bắn nhưng đều không được thực thi đầy đủ trên thực địa.

Xung đột hiện nay bùng phát từ cuối tháng 2, khi Hezbollah phóng rocket vào lãnh thổ Israel vài ngày sau khi Israel và Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Israel sau đó mở chiến dịch trên bộ vào Lebanon và mở rộng phạm vi kiểm soát. Theo thống kê, hơn 4.000 người tại Lebanon đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel kể từ tháng 3, trong khi phía Israel có ít nhất 37 binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở miền Bắc Israel và Lebanon.