English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ công bố thỏa thuận khung giữa Israel và Lebanon

Thứ Bảy, 06:19, 27/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ - Marco Rubio ngày 26/6 thông báo, Israel và Lebanon đã ký một thỏa thuận khung tại Washington do Mỹ làm trung gian, được xem là bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình lâu dài sau nhiều tháng giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Theo Ngoại trưởng Mỹ - Marco Rubio, thỏa thuận thiết lập một lộ trình rõ ràng nhằm khôi phục chủ quyền của Lebanon, giải giáp Hezbollah, phá bỏ cơ sở hạ tầng quân sự của lực lượng này, đồng thời tạo điều kiện để Israel rút quân về biên giới sau khi các mối đe dọa an ninh đối với nước này được loại bỏ.

Thỏa thuận cũng đề cập tới việc thành lập Nhóm Điều phối Quân sự ba bên với sự hỗ trợ của Mỹ để giám sát quá trình triển khai.

Lễ ký diễn ra tại Washington với sự tham gia của Đại sứ Israel tại Mỹ và Đại sứ Lebanon tại Mỹ. Hai bên không công bố chi tiết văn kiện.

Đại sứ Lebanon tại Mỹ - Nada Hamadeh cho rằng, thỏa thuận là bước khởi đầu nhằm khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon, hướng tới chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch, tạo điều kiện để người dân trở về quê hương và sống trong hòa bình, an ninh và thịnh vượng.

my cong bo thoa thuan khung giua israel va lebanon hinh anh 1
Cuộc gặp giữa phái đoàn Israel và Lebanon do Mỹ chủ trì tại Washington. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Đại sứ Israel - Yechiel Leiter khẳng định, mục tiêu cuối cùng của thỏa thuận là xây dựng hòa bình thực sự giữa hai nước. Ông nhấn mạnh trong khuôn khổ mới này, Iran và Hezbollah sẽ không còn đóng vai trò trong tiến trình thực thi, mở ra cơ hội cải thiện quan hệ song phương.

Hezbollah không tham gia các cuộc đàm phán dẫn đến thỏa thuận này. Trước đây, các bên từng đạt được nhiều thỏa thuận ngừng bắn nhưng đều không được thực thi đầy đủ trên thực địa.

Xung đột hiện nay bùng phát từ cuối tháng 2, khi Hezbollah phóng rocket vào lãnh thổ Israel vài ngày sau khi Israel và Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Israel sau đó mở chiến dịch trên bộ vào Lebanon và mở rộng phạm vi kiểm soát. Theo thống kê, hơn 4.000 người tại Lebanon đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel kể từ tháng 3, trong khi phía Israel có ít nhất 37 binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở miền Bắc Israel và Lebanon.

tau_san_bay_uss_abraham_lincoln.jpg

Mỹ lại không kích vào mục tiêu quân sự của Iran

VOV.VN - Căng thẳng một lần nữa bùng phát trở lại tại vùng Vịnh, khi lực lượng Mỹ đêm 26/6 thông báo đã tấn công các mục tiêu tại Iran để đáp trả vụ Tehran tập kích tàu hàng tại eo biển Hormuz hôm 25/6.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ tính toán lại thế trận Trung Đông sau thiệt hại tại căn cứ ở Bahrain
Mỹ tính toán lại thế trận Trung Đông sau thiệt hại tại căn cứ ở Bahrain

VOV.VN - Các ảnh vệ tinh và phân tích mới cho thấy căn cứ hải quân duy nhất của Mỹ ở Trung Đông bị hư hại đáng kể sau các đợt tấn công của Iran. Diễn biến này được cho là đang buộc Washington xem xét điều chỉnh chiến lược triển khai lực lượng trong khu vực.

Mỹ tính toán lại thế trận Trung Đông sau thiệt hại tại căn cứ ở Bahrain

Mỹ tính toán lại thế trận Trung Đông sau thiệt hại tại căn cứ ở Bahrain

VOV.VN - Các ảnh vệ tinh và phân tích mới cho thấy căn cứ hải quân duy nhất của Mỹ ở Trung Đông bị hư hại đáng kể sau các đợt tấn công của Iran. Diễn biến này được cho là đang buộc Washington xem xét điều chỉnh chiến lược triển khai lực lượng trong khu vực.

Lebanon, Israel và Mỹ ký thỏa thuận khung ba bên và phản ứng của các bên liên quan
Lebanon, Israel và Mỹ ký thỏa thuận khung ba bên và phản ứng của các bên liên quan

VOV.VN - Ngày 26/6, Lebanon, Israel và Mỹ đã ký một thỏa thuận khung ba bên, nhằm mở đường cho một thỏa thuận hòa bình giữa hai quốc gia đối địch lâu năm ở Trung Đông.

Lebanon, Israel và Mỹ ký thỏa thuận khung ba bên và phản ứng của các bên liên quan

Lebanon, Israel và Mỹ ký thỏa thuận khung ba bên và phản ứng của các bên liên quan

VOV.VN - Ngày 26/6, Lebanon, Israel và Mỹ đã ký một thỏa thuận khung ba bên, nhằm mở đường cho một thỏa thuận hòa bình giữa hai quốc gia đối địch lâu năm ở Trung Đông.

Iran tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Mỹ
Iran tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Mỹ

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa ra tuyên bố khẳng định đã đẩy lùi cuộc tấn công của lực lượng Mỹ nhằm vào Iran.

Iran tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Mỹ

Iran tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Mỹ

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa ra tuyên bố khẳng định đã đẩy lùi cuộc tấn công của lực lượng Mỹ nhằm vào Iran.

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ thừa nhận sai phạm liên quan đến tài liệu mật
Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ thừa nhận sai phạm liên quan đến tài liệu mật

VOV.VN - Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã nhận tội trước tòa án liên bang về hành vi lưu giữ trái phép thông tin quốc phòng trong thời gian làm việc tại Nhà Trắng. 

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ thừa nhận sai phạm liên quan đến tài liệu mật

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ thừa nhận sai phạm liên quan đến tài liệu mật

VOV.VN - Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã nhận tội trước tòa án liên bang về hành vi lưu giữ trái phép thông tin quốc phòng trong thời gian làm việc tại Nhà Trắng. 

Mỹ cắt giảm viện trợ, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tại Nepal ở mức báo động
Mỹ cắt giảm viện trợ, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tại Nepal ở mức báo động

VOV.VN - Những thành quả đạt được sau hơn 20 năm nỗ lực giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em tại Nepal đang đứng trước nguy cơ bị đảo ngược sau khi Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) ngừng tài trợ cho các chương trình dinh dưỡng tại quốc gia Nam Á này.

Mỹ cắt giảm viện trợ, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tại Nepal ở mức báo động

Mỹ cắt giảm viện trợ, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tại Nepal ở mức báo động

VOV.VN - Những thành quả đạt được sau hơn 20 năm nỗ lực giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em tại Nepal đang đứng trước nguy cơ bị đảo ngược sau khi Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) ngừng tài trợ cho các chương trình dinh dưỡng tại quốc gia Nam Á này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ