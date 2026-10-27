Ông Putin điện đàm với hai lãnh đạo Bắc Âu, hé lộ tín hiệu mới về Ukraine

Văn phòng Tổng thống Phần Lan thông báo về cuộc điện đàm, trong khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận thông tin này với hãng thông tấn TASS.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TASS

Theo Văn phòng Tổng thống Phần Lan, ông Stubb và ông Store là những người chủ động liên hệ với Tổng thống Putin. Hai nhà lãnh đạo tham gia cuộc trao đổi với tư cách đại diện cho quốc gia của mình, không phải đại diện cho toàn bộ châu Âu.

Theo Điện Kremlin, ba nhà lãnh đạo đã thảo luận về các nỗ lực giải quyết xung đột tại Ukraine, trong đó có những cuộc tiếp xúc ngoại giao gần đây giữa Nga và Mỹ, cũng như các cuộc trao đổi giữa đại diện Mỹ, Phần Lan, Na Uy và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Oslo.

Tổng thống Putin đã đưa ra đánh giá về tình hình hiện tại tại khu vực xung đột ở Ukraine, đồng thời nhắc lại những nguyên nhân mà Moscow cho là căn nguyên dẫn đến cuộc khủng hoảng. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng việc đạt được hòa bình tại Ukraine đòi hỏi phải tính đến và tôn trọng đầy đủ các lợi ích của Nga.

Điện Kremlin cho biết ông Putin, ông Stubb và ông Store đều bày tỏ sự ủng hộ đối với việc nối lại các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi. Địa điểm này đang được cân nhắc cho các cuộc tiếp xúc nhằm thúc đẩy tiến trình giải quyết xung đột.

Trong cuộc điện đàm, ông Putin cũng thông báo với hai nhà lãnh đạo Phần Lan và Na Uy về việc một chiến dịch nhân đạo do Mỹ làm trung gian đã bắt đầu gần thị trấn Alyoshki, thuộc vùng Kherson.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga cho rằng cách tiếp cận đối đầu mà Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang theo đuổi là một trong những trở ngại đối với tiến trình hướng tới hòa bình tại Ukraine. Đây là quan điểm được Điện Kremlin nêu trong thông báo về cuộc trao đổi.

Bên cạnh tình hình Ukraine, ba nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề an ninh và duy trì ổn định tại khu vực biển Baltic và vùng Cực Bắc, còn được gọi là High North.

Theo Điện Kremlin, ông Stubb và ông Store nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế về biển và bảo đảm nguyên tắc tự do hàng hải.

Cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh các vấn đề an ninh tại khu vực Bắc Âu và biển Baltic tiếp tục là nội dung được Nga, Phần Lan và Na Uy quan tâm. Điện Kremlin cho biết ba nhà lãnh đạo đã nhất trí duy trì liên lạc trực tiếp qua điện thoại.

Văn phòng Tổng thống Phần Lan cho biết ông Stubb đánh giá cuộc điện đàm với Tổng thống Putin là thẳng thắn và thực chất. Nhà lãnh đạo Phần Lan nhấn mạnh rằng việc chấm dứt xung đột tại Ukraine đòi hỏi phải duy trì đối thoại trực tiếp với Nga.

Trong khi đó, theo cơ quan báo chí của Chính phủ Na Uy, Thủ tướng Jonas Gahr Støre nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm leo thang xung đột tại Ukraine.

Cuộc điện đàm cũng thu hút sự chú ý tại châu Âu. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết cuộc trao đổi giữa ông Stubb, ông Støre và Tổng thống Putin không được phối hợp trước với các đồng minh châu Âu.

Những diễn biến này cho thấy các kênh tiếp xúc trực tiếp giữa Nga và một số quốc gia châu Âu vẫn được duy trì trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine tiếp tục được thúc đẩy. Tuy nhiên, triển vọng đàm phán vẫn phụ thuộc vào khả năng thu hẹp bất đồng giữa các bên liên quan, cũng như những điều kiện được đặt ra cho một thỏa thuận hòa bình.