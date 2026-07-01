Ông Tập Cận Bình khẳng định vai trò và tầm vóc của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (1/7) tuyên bố, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chỉ trong vài thập kỷ, nước này đã hoàn thành quá trình công nghiệp hóa mà các nước phát triển phải mất hàng trăm năm, đồng thời khẳng định đảng này đã trở thành đảng cầm quyền lớn nhất thế giới có tầm ảnh hưởng lớn toàn cầu.

Tuyên bố của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được đưa ra trong bài phát biểu quan trọng tại lễ kỷ niệm 105 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh.

Lãnh đạo Trung Quốc dự lễ kỷ niệm 105 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo số liệu vừa công bố, tính đến 31/12/2025, Đảng Cộng sản Trung Quốc có 101,286 triệu đảng viên, với hơn 5,4 triệu tổ chức cơ sở đảng. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát triển thành đảng cầm quyền lớn nhất thế giới với tầm ảnh hưởng lớn toàn cầu.

Ông đã điểm lại hành trình và những thành tựu mà đảng này đạt được trong 105 năm qua. Ông khẳng định, sau 105 năm phấn đấu không ngừng nghỉ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thay đổi căn bản tiền đồ và vận mệnh của người dân nước này, mở ra con đường đúng đắn để hiện thực hóa sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, chứng minh sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác, tôi luyện nên một Đảng Cộng sản Trung Quốc hùng mạnh, ảnh hưởng sâu sắc đến tiến trình lịch sử thế giới.

Ông Tập Cận Bình tuyên bố: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo nhân dân vượt qua muôn vàn gian khổ, thành công mở ra và kiên trì theo đuổi con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, chỉ trong vài thập kỷ đã hoàn thành quá trình công nghiệp hóa mà các nước phát triển phải mất hàng trăm năm, tạo nên hai kỳ tích: phát triển kinh tế nhanh chóng và ổn định xã hội lâu dài. Ngày nay, sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa là không thể ngăn cản và báo hiệu một tương lai tươi sáng chưa từng có”.

Đúc kết kinh nghiệm làm nên những thành công của đảng này trong 105 năm qua, ông cho biết, để có được những thành tựu thời gian qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã luôn giữ đúng định hướng, coi chủ nghĩa Mác là vũ khí tư tưởng mạnh mẽ để cải tạo thế giới chủ quan và khách quan; luôn có được nền tảng vững chắc, đó là nhân dân; luôn nắm vững chủ động chiến lược; luôn đi trước thời đại; luôn giữ vững niềm tin chiến thắng; luôn tràn đầy sức sống, “kiên quyết loại bỏ mọi yếu tố làm tổn hại đến tính tiên tiến và sự trong sạch của Đảng, diệt trừ mọi virus làm suy yếu sức khỏe của Đảng”.

Để hiện thực hóa kế hoạch phát triển trung hạn đến năm 2035 và mục tiêu dài hạn 100 năm lần thứ hai - trở thành cường quốc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ, ông đã nêu ra 5 điều “phải” làm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm phải kiên trì lý luận, đường lối và chiến lược cơ bản của Đảng; phải dựa vào nhân dân; phải tích cực ứng phó với những rủi ro và thách thức; phải không ngừng thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại; phải bền bỉ thúc đẩy quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh.

Ông dự báo, sự phát triển của Trung Quốc hiện đang trong giai đoạn vừa đứng trước cơ hội chiến lược, vừa đối mặt với rủi ro, thách thức, với những bất ổn và yếu tố khó lường ngày càng gia tăng, do vậy cần luôn sẵn sàng vượt qua sóng to gió lớn, thậm chí sóng dữ nguy nan.

“Trên hành trình mới, toàn Đảng phải tăng cường nhận thức về những nguy cơ tiềm tàng, nâng cao bản lĩnh đấu tranh, phối hợp tốt hơn tình hình trong và ngoài nước, cân bằng giữa phát triển và an ninh, nâng cao khả năng dự báo một cách khoa học, kịp thời phát hiện rủi ro và ứng phó hiệu quả với thách thức”, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh.

Ông khẳng định, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng trong cuộc chiến trường kỳ và toàn diện, đồng thời yêu cầu quân đội nước này hoàn thành đúng thời hạn các mục tiêu nhân kỷ niệm 100 năm thành lập, đẩy nhanh việc xây dựng quân đội đẳng cấp thế giới, kiên quyết thúc đẩy sự nghiệp thống nhất đất nước.