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Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu bảo vệ nghiêm “lằn ranh đỏ” đất canh tác

Thứ Hai, 09:27, 29/06/2026
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VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây tái khẳng định yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt “lằn ranh đỏ” 1,8 tỷ mẫu đất canh tác, coi đây là yếu tố then chốt bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

Trong chuyến khảo sát tại thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông ngày 24/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, dù quá trình hiện đại hóa diễn ra mạnh mẽ, Trung Quốc vẫn phải dựa vào nội lực để đảm bảo nguồn cung lương thực cho hơn 1,4 tỷ dân.

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Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thị sát các cánh đồng trồng ngũ cốc tại quận Linh Thành, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông khẳng định “lằn ranh đỏ” 1,8 tỷ mẫu đất canh tác không được phép bị phá vỡ, đồng thời yêu cầu các địa phương phải sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp, đặc biệt là ưu tiên đất tốt cho sản xuất lương thực.

Theo ông, đất canh tác là “mạch sống” của sản xuất nông nghiệp. Trong bối cảnh Trung Quốc chỉ sở hữu khoảng 9% diện tích đất canh tác toàn cầu nhưng phải nuôi gần 20% dân số thế giới, việc bảo vệ và nâng cao chất lượng đất nông nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Kể từ Đại hội XVIII đến nay, Trung Quốc đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm siết chặt quản lý đất đai, trong đó có việc áp dụng cơ chế trách nhiệm trọn đời đối với cán bộ quản lý nếu để xảy ra vi phạm “lằn ranh đỏ”, kể cả sau khi đã nghỉ hưu.

Cùng với việc bảo đảm diện tích, Trung Quốc cũng chú trọng nâng cao chất lượng đất canh tác. Trong đó, bảo vệ “đất đen” tại khu vực Đông Bắc, loại đất được ví như “gấu trúc lớn trong đất nông nghiệp”, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh đó, việc khai thác hiệu quả các vùng đất mặn kiềm cũng đang được thúc đẩy nhằm mở rộng tiềm năng sản xuất.

Trong chuyến khảo sát lần này, ông Tập Cận Bình cũng yêu cầu đẩy mạnh xây dựng ruộng tiêu chuẩn cao, hoàn thiện hạ tầng nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng nước, đồng thời tăng cường năng lực dự báo khí tượng và phòng chống thiên tai.

Theo số liệu chính thức, trong giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 14, diện tích đất canh tác của Trung Quốc đạt khoảng 1,94 tỷ mẫu, tăng thêm 28 triệu mẫu so với năm 2020. Nước này đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành xây dựng khoảng 1,35 tỷ mẫu ruộng tiêu chuẩn cao, qua đó củng cố nền tảng an ninh lương thực trong bối cảnh nhiều thách thức toàn cầu.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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