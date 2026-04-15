Ông Tập Cận Bình: Trung - Nga cần tăng cường phối hợp để bảo vệ lợi ích

Sáng 15/4, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang có chuyến thăm Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, ông Tập Cận Bình cho biết năm nay đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Trung Quốc - Nga, đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 25 năm ký kết Hiệp ước Láng giềng ữu nghị và Hợp tác thân thiện giữa hai nước. Theo ông, quan hệ đối tác hiệp tác chiến lược toàn diện Trung - Nga thời gian qua tiếp tục duy trì đà phát triển ở mức cao, mang lại nhiều kết quả hợp tác tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động và phức tạp, sự ổn định và tính chắc chắn trong quan hệ Trung - Nga có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ông cho rằng trước những biến chuyển lớn chưa từng có trong một thế kỷ, hai nước cần thúc đẩy phối hợp chiến lược ở mức độ chặt chẽ và hiệu quả hơn, kiên quyết bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên, đồng thời góp phần duy trì đoàn kết giữa các quốc gia phương Nam toàn cầu.

Ông Tập Cận Bình cũng khẳng định Trung Quốc và Nga cần giữ vững tin cậy chiến lược, tăng cường ủng hộ lẫn nhau, thúc đẩy phát triển chung và tập trung làm tốt công việc của mỗi nước. Hai bên cần phát huy lợi thế địa lý gần gũi và tính bổ trợ trong hợp tác, từ đó làm sâu sắc hơn hợp tác toàn diện và nâng cao năng lực chống chịu, thích ứng của nền kinh tế mỗi nước.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi hai nước tăng cường phối hợp trong các cơ chế đa phương, kiên định bảo vệ chủ nghĩa đa phương, chung tay khôi phục vai trò và sức sống của Liên Hợp Quốc; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), nhằm thúc đẩy trật tự quốc tế phát triển theo hướng công bằng và hợp lý hơn.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định, trước tình hình quốc tế nghiêm trọng và phức tạp, phía Nga sẵn sàng cùng Trung Quốc duy trì tiếp xúc cấp cao, tăng cường hợp tác thực chất, thúc đẩy giao lưu nhân văn, bảo vệ công bằng và chính nghĩa quốc tế, đưa quan hệ Nga - Trung phát triển mạnh mẽ hơn nữa, qua đó đóng góp nhiều hơn cho hòa bình và ổn định của thế giới.

Theo một số nguồn tin, ông Lavrov khẳng định Moscow sẵn sàng hỗ trợ Trung Quốc bù đắp phần thiếu hụt năng lượng phát sinh do tác động từ xung đột tại Trung Đông.