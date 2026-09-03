Ông Trump cảnh báo cứng rắn: Mỹ sẵn sàng đánh Iran lần nữa

Tuyên bố này được đưa ra sau khi lực lượng Mỹ mở đợt tập kích mới vào các mục tiêu quân sự của Iran và Tehran đáp trả bằng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các đồng minh của Washington tại Trung Đông.

Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters

“Họ chỉ tung ra một đòn nhẹ, nhưng chúng tôi đã giáng trả rất mạnh. Đó là một cuộc tấn công rất dữ dội”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, đồng thời khẳng định Washington sẵn sàng “thực hiện một đợt tấn công khác bất cứ lúc nào chúng tôi muốn”.

Ông Trump cho biết các cuộc tấn công mới nhất được tiến hành sau khi Iran “tấn công chúng tôi tại Jordan”.

Quân đội Mỹ ngày 1/9 cho biết các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở và khí tài của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong đó có các trận địa phòng không, hệ thống radar, khí tài hải quân, năng lực rải thủy lôi và các trạm thông tin liên lạc, theo CBS News.

Đợt giao tranh mới diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại eo biển Hormuz, nơi lực lượng Mỹ trước đó đã tấn công các mục tiêu mà giới chức Washington cho rằng Iran đang chuẩn bị sử dụng để rải thêm thủy lôi. Sau đó, Iran phóng tên lửa và UAV nhằm vào các đồng minh của Mỹ, trong đó có Jordan và Bahrain.

Quân đội Jordan cho biết đã phát hiện 13 tên lửa đạn đạo trong đêm, trong đó 10 quả bị đánh chặn và 3 quả rơi xuống các khu vực hẻo lánh. Chưa có thông tin về thương vong trong vụ tấn công. Bahrain cũng cho biết các UAV của Iran nhằm vào nước này đã bị đánh chặn.

Lực lượng Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào ít nhất 7 cơ sở quân sự trên khắp khu vực, nơi lực lượng Mỹ đang hoặc từng đóng quân. Tuy nhiên, chưa có xác nhận độc lập cho thấy các vũ khí của Iran đã đánh trúng những cơ sở này.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng bác bỏ tuyên bố của Iran rằng nhân sự Mỹ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công nhằm vào một cơ sở quân sự tại Jordan. Loạt đòn tấn công qua lại mới nhất tiếp tục làm phức tạp các nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.