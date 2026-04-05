Ông Trump cảnh báo Iran hứng đòn đau nếu không mở Hormuz khi thời gian cạn dần

Trong bài đăng trên mạng xã hội sáng cùng ngày, ông Trump viết: “Hãy nhớ khi tôi cho Iran 10 ngày để đạt được một thỏa thuận hoặc mở cửa eo biển Hormuz. Thời gian đang cạn dần – chỉ còn 48 giờ trước khi địa ngục giáng xuống họ".

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời đe dọa sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở điện của Iran nếu Tehran không khôi phục hoạt động của tuyến vận tải quan trọng này trước hạn chót ngày 6/4.

Khi lần đầu đưa ra cảnh báo vào cuối tháng 3, ông Trump cho Iran 48 giờ để mở lại eo biển Hormuz. Thời hạn này sau đó được gia hạn tới ngày 6/4, trong bối cảnh ông cho biết các cuộc đàm phán “đang diễn ra rất tốt”.

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 2/4, ông Trump nhận định eo biển Hormuz sẽ “được mở lại” sau khi xung đột kết thúc. “Họ sẽ muốn bán dầu, vì đó là nguồn lực gần như duy nhất để tái thiết đất nước. Dòng chảy thương mại sẽ được khôi phục và giá năng lượng sẽ nhanh chóng giảm xuống”, ông nói.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn Tasnim, phía Iran cùng ngày tuyên bố sẽ cho phép các tàu chở “hàng hóa thiết yếu” đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tehran chưa làm rõ danh mục hàng hóa được coi là “thiết yếu”, cũng như việc liệu có tiếp tục hạn chế các tàu đến từ những quốc gia bị xem là đối đầu hay không.