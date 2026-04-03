中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump cảnh báo sẽ nhắm vào hạ tầng trọng yếu của Iran

Thứ Sáu, 11:07, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 cảnh báo rằng các đợt tấn công tiếp theo của Mỹ có thể nhằm vào hạ tầng trọng yếu của Iran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết, quân đội Mỹ “thậm chí còn chưa bắt đầu phá hủy những gì còn lại ở Iran. Tiếp theo sẽ là các cây cầu, rồi đến các nhà máy điện. Các lãnh đạo mới của Iran biết phải làm gì và phải làm thật nhanh".

Ong trump canh bao se nham vao ha tang trong yeu cua iran hinh anh 1
Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Tuyên bố trên đưa ra một ngày sau bài phát biểu toàn quốc của ông về Chiến dịch Epic Fury, bắt đầu từ ngày 28/2. Trong đó , ông Trump cảnh báo: "Chúng ta sẽ giáng một đòn cực mạnh trong hai đến ba tuần tới. Chúng ta sẽ đưa họ trở lại thời kỳ đồ đá".

Những tuyên bố cứng rắn của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mở rộng xung đột trong khu vực Trung Đông. Việc nhắm mục tiêu vào các công trình hạ tầng thiết yếu như cầu và nhà máy điện, nếu xảy ra, có thể gây tác động nghiêm trọng đến đời sống dân sự và hệ thống kinh tế của Iran.

Đến nay, phía Iran chưa đưa ra phản hồi chính thức về phát biểu mới nhất của ông Trump. Tuy nhiên, trước đó, giới chức Tehran nhiều lần cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ nếu các lợi ích chiến lược hoặc lãnh thổ của nước này bị tấn công.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Mỹ Iran Tổng thống Trump hạ tầng trọng yếu của Iran Trump cảnh báo Iran Mỹ tấn công Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phòng không Mỹ và Israel lộ điểm yếu chiến lược trước đòn tập kích của Iran

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột với Iran kéo dài, những đợt tập kích tên lửa và máy bay không người lái đã khiến hệ thống phòng không được coi là hàng đầu của Mỹ và Israel bộc lộ các điểm yếu chiến lược.

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột với Iran kéo dài, những đợt tập kích tên lửa và máy bay không người lái đã khiến hệ thống phòng không được coi là hàng đầu của Mỹ và Israel bộc lộ các điểm yếu chiến lược.

Mỹ dội bom xuyên hầm xuống Isfahan: Thông điệp cứng rắn gửi Iran
VOV.VN - Mỹ đã tiến hành không kích một kho chứa đạn dược quan trọng tại Isfahan (Iran) bằng bom xuyên phá nặng hơn 900kg, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu có thể chấm dứt chiến dịch quân sự tại Iran.

VOV.VN - Mỹ đã tiến hành không kích một kho chứa đạn dược quan trọng tại Isfahan (Iran) bằng bom xuyên phá nặng hơn 900kg, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu có thể chấm dứt chiến dịch quân sự tại Iran.

Mỹ điều tàu đổ bộ, dồn quân tới Trung Đông, siết chặt thế trận quanh Iran
VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) hôm 30/3 cho biết, tàu đổ bộ USS Tripoli – được cho là chở khoảng 1.800 lính thủy đánh bộ – hiện đang hoạt động tại Ấn Độ Dương. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều đồn đoán về khả năng Mỹ triển khai chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào Iran.

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) hôm 30/3 cho biết, tàu đổ bộ USS Tripoli – được cho là chở khoảng 1.800 lính thủy đánh bộ – hiện đang hoạt động tại Ấn Độ Dương. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều đồn đoán về khả năng Mỹ triển khai chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào Iran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ