Ông Trump cảnh báo sẽ nhắm vào hạ tầng trọng yếu của Iran

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết, quân đội Mỹ “thậm chí còn chưa bắt đầu phá hủy những gì còn lại ở Iran. Tiếp theo sẽ là các cây cầu, rồi đến các nhà máy điện. Các lãnh đạo mới của Iran biết phải làm gì và phải làm thật nhanh".

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Tuyên bố trên đưa ra một ngày sau bài phát biểu toàn quốc của ông về Chiến dịch Epic Fury, bắt đầu từ ngày 28/2. Trong đó , ông Trump cảnh báo: "Chúng ta sẽ giáng một đòn cực mạnh trong hai đến ba tuần tới. Chúng ta sẽ đưa họ trở lại thời kỳ đồ đá".

Những tuyên bố cứng rắn của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mở rộng xung đột trong khu vực Trung Đông. Việc nhắm mục tiêu vào các công trình hạ tầng thiết yếu như cầu và nhà máy điện, nếu xảy ra, có thể gây tác động nghiêm trọng đến đời sống dân sự và hệ thống kinh tế của Iran.

Đến nay, phía Iran chưa đưa ra phản hồi chính thức về phát biểu mới nhất của ông Trump. Tuy nhiên, trước đó, giới chức Tehran nhiều lần cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ nếu các lợi ích chiến lược hoặc lãnh thổ của nước này bị tấn công.