Mỹ điều tàu đổ bộ, dồn quân tới Trung Đông, siết chặt thế trận quanh Iran

Hình ảnh do CENTCOM công bố cho thấy chiến hạm 45.000 tấn di chuyển trên Ấn Độ Dương vào cuối tuần qua song không nêu rõ khoảng cách của tàu so với lãnh thổ Iran. Theo các hình ảnh được đăng trên trang web Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 26/3, USS Tripoli đang chở lực lượng thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 (31st MEU), đóng tại Okinawa. Các binh sĩ trên tàu đang tham gia các hoạt động huấn luyện, trong đó có diễn tập phòng thủ.

Theo thông tin từ Hải quân Mỹ, USS Tripoli có khả năng chở khoảng 1.850 lính thủy đánh bộ cùng khoảng 1.200 thủy thủ. Ngoài ra, tàu vận tải đổ bộ USS New Orleans – thuộc Nhóm sẵn sàng đổ bộ Tripoli (ARG) – có thể triển khai thêm khoảng 700 lính thủy đánh bộ.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề cập khả năng kiểm soát đảo Kharg của Iran – nơi trung chuyển khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này. Phía Iran đã cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ, trong đó có việc tấn công bất kỳ lực lượng Mỹ nào tìm cách đổ bộ, đồng thời gia tăng sức ép đối với các tuyến cung ứng năng lượng toàn cầu.

Ngoài ra, Mỹ được cho là đã yêu cầu Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11 (11th MEU) với khoảng 2.200 binh sĩ tới Trung Đông.

Theo báo cáo Fleet Tracker của Viện Hải quân Mỹ, Nhóm tác chiến đổ bộ Boxer (Boxer ARG) hiện đang ở Trân Châu Cảng, Hawaii, cách Vịnh Ba Tư khoảng 3 đến 4 tuần di chuyển. Hình ảnh của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho thấy các đơn vị thuộc Boxer đang tiến hành huấn luyện trên biển vào ngày 28/3.

Ngoài lực lượng Thủy quân lục chiến, khoảng 1.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù số 82 của Lục quân Mỹ cũng được cho là đã nhận lệnh triển khai tới Trung Đông. Điều này cho thấy quy mô tăng cường lực lượng đáng kể của Washington trong khu vực.