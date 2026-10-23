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Ông Trump cáo buộc Iran đẩy giá dầu tăng trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Thứ Sáu, 05:58, 23/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran đang tìm mọi cách đẩy giá dầu thế giới tăng cao trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11 tới, trong bối cảnh giá xăng tại Mỹ vẫn duy trì ở mức cao và trở thành một trong những vấn đề kinh tế đáng chú ý trước thềm bầu cử.

 

Trong thông điệp trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Iran đang đưa ra những thông tin giả về các vụ tấn công tàu thuyền, thủy lôi và những sự cố khác nhằm gây bất ổn thị trường năng lượng. Tổng thống Mỹ khẳng định, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz hiện thậm chí còn lớn hơn thời điểm trước khi xung đột bắt đầu.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới tiếp tục biến động mạnh. Theo Reuters, ngày 22/10, giá dầu Brent tăng khoảng 4%, lên 113 USD/thùng, mức cao nhất trong 5 tháng, sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào cơ sở hạ tầng tại Saudi Arabia, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng trước khi khởi hành tới bang Texas để vận động cử tri, ngày 1/10/2026 (Ảnh: AA/TTXVN)

Còn tại Mỹ, theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng thường trung bình trên toàn quốc ngày 22/10 ở mức 4,27 USD/gallon, tương đương khoảng 1,13 USD/lít. Mặc dù giảm khoảng 6 cent so với một tuần trước đó, giá xăng vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái và duy trì trên ngưỡng 4 USD/gallon từ cuối tháng 7.

AAA cho biết, giá xăng giảm gần đây chủ yếu nhờ việc chuyển sang sử dụng hỗn hợp xăng mùa đông có chi phí sản xuất thấp hơn. Tuy nhiên, căng thẳng tại Trung Đông và giá dầu thô ở mức cao tiếp tục gây sức ép lên thị trường nhiên liệu Mỹ.

Giá năng lượng tăng đang trở thành thách thức đối với chính quyền Tổng thống Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chi phí xăng dầu không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến ngân sách của các hộ gia đình mà còn làm tăng chi phí vận tải, sản xuất và phân phối hàng hóa, gây thêm áp lực lên giá cả tiêu dùng.

 

Quang Trung/VOV-Washington
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