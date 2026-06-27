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Ông Trump dọa áp thuế 100% với các nước đánh thuế dịch vụ số của doanh nghiệp Mỹ

Thứ Bảy, 08:51, 27/06/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/6 tuyên bố sẽ áp mức thuế nhập khẩu 100% đối với hàng hóa của bất kỳ quốc gia nào áp dụng thuế dịch vụ số đối với các doanh nghiệp Mỹ, làm gia tăng nguy cơ căng thẳng thương mại mới giữa Washington và nhiều đối tác. 

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết mức thuế này sẽ được áp dụng ngay lập tức nếu các quốc gia tiếp tục triển khai kế hoạch đánh thuế dịch vụ số. Ông nhấn mạnh biện pháp mới sẽ được ưu tiên áp dụng, bất kể các thỏa thuận thương mại đã được ký kết hoặc đang trong quá trình thực hiện với các nước liên quan.

Ong trump doa ap thue 100 voi cac nuoc danh thue dich vu so cua doanh nghiep my hinh anh 1
Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Tổng thống Trump cho rằng thuế dịch vụ số là biện pháp không công bằng, chủ yếu nhằm vào các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Meta, Alphabet (Google) và Amazon. Trước đây, ông cũng nhiều lần cảnh báo sẽ trả đũa các nước áp dụng loại thuế này. Năm 2025, ông từng tuyên bố chấm dứt đàm phán thương mại với Canada vì Ottawa dự định áp dụng thuế dịch vụ số. Sau đó, Canada đã hủy kế hoạch này ngay trước thời điểm chính sách có hiệu lực.

Hiện có hơn 10 quốc gia trên thế giới đã áp dụng thuế dịch vụ số hoặc đang xây dựng chính sách tương tự. Trong tuyên bố mới nhất, ông Trump đặc biệt nhắc đến nhiều quốc gia châu Âu, nơi đang xem xét hoặc triển khai các loại thuế nhằm vào doanh thu từ hoạt động số của các tập đoàn công nghệ đa quốc gia.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ cơ sở pháp lý nào cho phép Tổng thống Mỹ đơn phương áp dụng ngay mức thuế 100% đối với từng quốc gia. Trước đó, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ chính sách "thuế quan đối ứng" của ông Trump, cho rằng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) không trao cho Tổng thống quyền áp đặt các mức thuế quan toàn cầu theo cách này.

Chỉ vài giờ sau phán quyết, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp dụng mức thuế toàn cầu 10% theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Tuy nhiên, theo quy định của đạo luật này, các mức thuế chỉ có hiệu lực tối đa 150 ngày và muốn gia hạn phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn.

Quang Trung/VOV-Washington
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