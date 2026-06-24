Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm xuống mức thấp nhất nhiệm kỳ

Kết quả khảo sát do hãng tin Reuters phối hợp với tổ chức thăm dò dư luận Ipsos thực hiện cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trăm đã giảm xuống còn 34%, tương đương mức thấp nhất trong nhiệm kỳ hai từng được ghi nhận hồi tháng 4.

Cuộc điều tra cũng cho thấy chỉ khoảng 24% người Mỹ cho rằng cuộc chiến với Iran là xứng đáng với những chi phí đã bỏ ra, trong khi một nửa số người được hỏi đánh giá cuộc xung đột không đáng để tiến hành. Khoảng 63% số người tham gia khảo sát bày tỏ nghi ngờ khả năng thỏa thuận mới giữa Mỹ và Iran có thể mang lại hòa bình lâu dài.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu nhiệm kỳ (Ảnh: Reuters)

Cuộc thăm dò được tiến hành trong bối cảnh ngày 17/6 vừa qua, Mỹ và Iran đã ký một thỏa thuận sơ bộ nhằm khôi phục hoạt động vận chuyển dầu khí bị gián đoạn bởi xung đột, đồng thời nới lỏng một phần sức ép kinh tế đối với Tehran. Thỏa thuận này đã góp phần kéo giá dầu thế giới giảm nhanh. Tuy nhiên, giá xăng tại Mỹ hiện vẫn cao hơn đáng kể so với thời điểm trước khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy khoảng một nửa cử tri Đảng Cộng hòa và 80% cử tri Đảng Dân chủ cho rằng thỏa thuận hiện nay khó có thể mang lại hòa bình bền vững giữa hai nước. Bên cạnh đó, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump trong vấn đề chi phí sinh hoạt hiện ở mức 22%, gần mức thấp nhất trong nhiệm kỳ.

Cuộc điều tra cũng ghi nhận mức độ ủng hộ đối với chính sách nhập cư của ông Trump tiếp tục suy giảm. Chỉ 37% người được hỏi tán thành cách xử lý vấn đề nhập cư của Tổng thống Mỹ, mức thấp nhất kể từ đầu nhiệm kỳ hiện nay.

Các kết quả khảo sát cho thấy cuộc chiến với Iran tiếp tục tác động tới dư luận Mỹ, trong bối cảnh nhiều người dân vẫn bày tỏ hoài nghi về hiệu quả của cuộc xung đột và triển vọng hòa bình trong thời gian tới.