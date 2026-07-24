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Ông Trump dọa mở rộng tấn công Iran sau vụ Houthi tấn công tàu chở dầu ở Biển Đỏ

Thứ Sáu, 05:28, 24/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/7 cảnh báo sẽ tiến hành "các biện pháp trừng phạt quân sự mạnh mẽ" nhằm vào Iran và lực lượng Houthi tại Yemen sau khi hai tàu chở dầu của Saudi Arabia bị tấn công trên Biển Đỏ.

Điều này làm dấy lên lo ngại xung đột Trung Đông tiếp tục lan rộng sang một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.

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Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố nếu lực lượng Houthi tiếp tục tấn công các tàu thuyền trên Biển Đỏ, Washington sẽ quy trách nhiệm trực tiếp cho Tehran. Theo ông, Houthi là lực lượng được Iran hậu thuẫn và cả Iran lẫn Houthi sẽ phải đối mặt với phản ứng quân sự quyết liệt từ Mỹ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Axios, Tổng thống Trump cũng cho biết đang cân nhắc nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran và sẽ sớm đưa ra quyết định. Diễn biến mới nhất xảy ra sau khi lực lượng Houthi tuyên bố đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ. Một nguồn tin an ninh hàng hải cho biết các đã phát tín hiệu khẩn cấp sau khi bị trúng tên lửa gần cảng Jizan ở Saudi Arabia. Truyền thông nhà nước Saudi Arabia xác nhận vụ tấn công đã gây hỏa hoạn ở phần mũi tàu.

Các cuộc tấn công diễn ra chỉ hai tuần sau khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đổ vỡ. Trong đêm 22/7, quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các mục tiêu tại Iran, trong khi truyền thông Iran đưa tin một tên lửa đã đánh trúng đảo Qeshm nằm gần eo biển Hormuz, làm gia tăng nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang.

Giới chuyên gia cảnh báo các cuộc tấn công mới có thể làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương và là tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng thứ hai thế giới sau eo biển Hormuz. Sau các vụ tấn công, chi phí bảo hiểm đối với tàu vận tải đi qua khu vực đã tăng mạnh, trong khi nhiều tàu chở dầu buộc phải thay đổi hải trình, đi vòng qua Mũi Hảo Vọng ở Nam Phi, khiến thời gian và chi phí vận chuyển tăng đáng kể.

Những diễn biến trên tiếp tục đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh. Trong phiên giao dịch ngày 23/7, giá dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ cuối tháng 5, tăng khoảng 7%, trong khi dầu thô WTI của Mỹ vượt 92 USD/thùng. Đây là phiên tăng giá thứ năm liên tiếp của thị trường dầu mỏ, phản ánh lo ngại ngày càng lớn về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu nếu xung đột tại Trung Đông tiếp tục lan rộng.

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Mỹ đạt thỏa thuận hạt nhân với Saudia Arabia, Trung Đông đón nhận ra sao?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump ủng hộ một thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân với Saudi Arabia, theo đó Riyadh có thể được phép làm giàu urani và xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Động thái này khiến một số nhà lập pháp Mỹ và các quốc gia trong khu vực lo ngại nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân.

Quang Trung/VOV-Washington
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