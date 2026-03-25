Ông Trump: Iran đã đồng ý không sở hữu vũ khí hạt nhân

Thứ Tư, 03:32, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/3 (theo giờ Mỹ) cho biết, Iran đã đồng ý sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Động thái cho thấy Tehran sẵn sàng đáp ứng một yêu cầu quan trọng của Mỹ để chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Donald Trump ngày 24/3 đã một lần nữa tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến với Iran, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này nếu các cuộc đàm phán đang diễn ra nhằm chấm dứt xung đột thất bại.

Ong trump iran da dong y khong so huu vu khi hat nhan hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

“Chúng tôi đã thắng rồi, bởi vì cuộc chiến này đã kết thúc, chỉ có truyền thông giả mạo mới muốn kéo dài nó”, ông Trump nói trong Phòng Bầu dục, chỉ trích mạnh mẽ việc truyền thông đưa tin về cuộc xung đột leo thang.

Tổng thống Donald Trump cho biết Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và những người khác đang dẫn đầu các cuộc đàm phán với Iran, bày tỏ sự lạc quan rằng một thỏa thuận sắp đạt được.

“Chúng tôi đang đàm phán ngay bây giờ. Họ đang làm điều đó, cùng với Marco, JD, và một số người khác nữa”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

“Và phía bên kia, tôi có thể nói với các bạn rằng họ muốn đạt được một thỏa thuận, và ai lại không muốn chứ? Nếu các bạn ở đó, hãy nhìn xem, họ đã mất hải quân, mất không quân, hệ thống liên lạc thì bị cắt đứt - đó là vấn đề lớn nhất”, ông Trump tuyên bố.

Khi được hỏi lý do tại sao ông lại thay đổi lập trường sau khi nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 20/3 rằng ông không muốn một thỏa thuận ngừng bắn, Tổng thống Trump đáp: “Thực tế là họ đang nói chuyện với chúng tôi và họ đang nói những điều có lý”.

“Và hãy nhớ rằng, tất cả bắt đầu từ việc họ không thể có vũ khí hạt nhân, giống như tôi đã nói hôm qua”, ông Trump nêu rõ. “Tôi nói: ‘Thứ nhất, thứ hai và thứ ba là họ không thể có vũ khí hạt nhân’, và họ sẽ không có vũ khí hạt nhân, chúng ta đang thảo luận về điều đó. Tôi không muốn nói trước, nhưng họ đã đồng ý rằng họ sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân”.

Những tuyên bố của Tổng thống Trump về việc kết thúc chiến tranh đã liên tục thay đổi. Ví dụ, vào ngày 9/3, ông nói với một phóng viên rằng cuộc chiến kéo dài 10 ngày “gần như đã hoàn tất”. Vài giờ sau, Tổng thống Mỹ lại ám chỉ rằng Mỹ vẫn còn nhiều việc phải làm: “Chúng ta đã thắng trên nhiều phương diện, nhưng vẫn chưa đủ.”

Cuối tuần trước, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ “phá hủy” các nhà máy điện của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở cửa trở lại trong vòng 48 tiếng. Nhưng sáng 23/3, ông đã thay đổi lập trường, nói rằng Mỹ và Iran đã có những “cuộc đàm phán hiệu quả” và ông sẽ tạm hoãn việc tấn công các cơ sở năng lượng của Iran trong 5 ngày.

Hùng Cường/VOV.VN (biên dịch)
Tổng hợp
Tin liên quan

Một nguồn tin Iran nói Mỹ đã "tiếp cận" và Tehran "sẵn sàng lắng nghe"

VOV.VN - Một nguồn tin Iran hôm nay (24/3) tiết lộ rằng đã có "sự tiếp cận" giữa Mỹ với Iran và Tehran sẵn sàng lắng nghe các đề xuất "bền vững" để chấm dứt chiến tranh.

VOV.VN - Một nguồn tin Iran hôm nay (24/3) tiết lộ rằng đã có "sự tiếp cận" giữa Mỹ với Iran và Tehran sẵn sàng lắng nghe các đề xuất "bền vững" để chấm dứt chiến tranh.

Cuộc chiến Iran giáng đòn kép lên kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Những dấu hiệu đầu tiên của một cú sốc đồng bộ đối với kinh tế thế giới đã xuất hiện trong các khảo sát doanh nghiệp, cho thấy hệ lụy từ cuộc chiến Iran đang làm suy yếu động lực tăng trưởng, đồng thời đẩy giá cả leo thang.

VOV.VN - Những dấu hiệu đầu tiên của một cú sốc đồng bộ đối với kinh tế thế giới đã xuất hiện trong các khảo sát doanh nghiệp, cho thấy hệ lụy từ cuộc chiến Iran đang làm suy yếu động lực tăng trưởng, đồng thời đẩy giá cả leo thang.

Cận cảnh thiệt hại của Israel sau khi hứng “mưa tên lửa” từ Iran

VOV.VN - Nhiều hình ảnh được các hãng truyền thông quốc tế đăng tải cho thấy cảnh đổ nát tại thành phố Tel Aviv của Israel sau khi hứng loạt tên lửa từ Iran rạng sáng 24/3.

VOV.VN - Nhiều hình ảnh được các hãng truyền thông quốc tế đăng tải cho thấy cảnh đổ nát tại thành phố Tel Aviv của Israel sau khi hứng loạt tên lửa từ Iran rạng sáng 24/3.

