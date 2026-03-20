Ông Trump: Không có Mỹ, NATO chỉ là "hổ giấy"

Thứ Sáu, 21:43, 20/03/2026
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 20/3 đã lên tiếng chỉ trích các đồng minh trong NATO vì cho rằng khối này chưa thể hiện mức độ ủng hộ tương xứng đối với các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump bày tỏ quan điểm rằng vai trò của NATO phụ thuộc lớn vào Mỹ, đồng thời cho rằng nhiều đồng minh không sẵn sàng tham gia vào các chiến dịch nhằm ngăn chặn nguy cơ Iran phát triển vũ khí hạt nhân. 

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Ông Trump cũng đề cập đến diễn biến chiến sự gần đây, cho rằng tình hình quân sự đang có lợi cho phía Mỹ và các đối tác, đồng thời nhận định mức độ rủi ro đối với các nước đồng minh là không lớn. Tuy nhiên, theo ông, một số quốc gia vẫn tỏ ra thận trọng trong việc tham gia sâu hơn vào các hoạt động liên quan.

"Không có Mỹ, NATO chỉ là một con hổ giấy! Họ không muốn tham gia cuộc chiến để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Giờ đây, cuộc chiến đó đã thắng về mặt quân sự, với rất ít nguy hiểm cho họ, họ lại than phiền về giá dầu cao mà họ buộc phải trả, nhưng lại không muốn góp phần mở thông eo biển Hormuz, một hành động quân sự đơn giản vốn là nguyên nhân duy nhất khiến giá dầu tăng cao. Đối với họ, việc này thật dễ dàng, với rất ít rủi ro. Những kẻ hèn nhát, và chúng ta sẽ ghi nhớ điều đó", ông Trump viết trên mạng xã hội. 

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, đồng thời làm dấy lên các tranh luận về mức độ phối hợp và chia sẻ trách nhiệm giữa Mỹ và các đồng minh trong các vấn đề an ninh quốc tế.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Ông Trump hoài nghi về lãnh đạo mới của Iran, nói chưa sẵn sàng đạt thỏa thuận
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/3 cho biết ông chưa sẵn sàng đạt được một thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến hiện nay, đồng thời từ chối tiết lộ những điều khoản cụ thể mà Washington có thể chấp nhận.

Nhà Trắng: Ông Trump không loại trừ khả năng đưa bộ binh tới Iran
VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 10/3 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump "không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào" trong cuộc xung đột với Iran, trong đó có khả năng triển khai lực lượng quân sự Mỹ trên bộ.

Liệu Quốc hội Mỹ có thể ngăn chặn các hành động quân sự của Trump?
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã đơn phương phát động chiến dịch quân sự mới nhất nhằm vào Iran. Nhiều người, trong đó có các học giả luật và một số nghị sĩ, cho rằng hành động này là "bất hợp pháp" theo luật pháp của Mỹ.

