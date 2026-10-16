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Ông Trump: Mỹ đang thảo luận phi hạt nhân hóa với Nga, Trung Quốc

Thứ Sáu, 09:42, 16/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/10 cho biết Washington đang tiến hành thảo luận với Nga và Trung Quốc về khả năng phi hạt nhân hóa, nhằm giảm kho vũ khí hạt nhân của các quốc gia sở hữu kho vũ khí lớn nhất thế giới.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga hiện sở hữu kho đầu đạn hạt nhân lưu kho lớn nhất thế giới, tiếp đến là Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, Mỹ lại vượt xa Nga về số lượng đầu đạn hạt nhân đang được triển khai.

Ong trump my dang thao luan phi hat nhan hoa voi nga, trung quoc hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trong cuộc phỏng vấn với Newsmax, ông Trump dự đoán Trung Quốc sẽ “đuổi kịp” Mỹ về năng lực hạt nhân trong vòng 5 năm tới. “Thật đáng tiếc, bởi tôi rất muốn thúc đẩy phi hạt nhân hóa nếu có thể. Chúng tôi thực sự đang thảo luận với Nga và Trung Quốc về vấn đề này”, ông Trump nói. Newsmax đưa tin ông Trump đã trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề phi hạt nhân hóa.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới (New START) giữa Mỹ và Nga đã hết hiệu lực vào đầu năm nay.

Được ký kết năm 2010, New START quy định các giới hạn đối với vũ khí hạt nhân chiến lược của hai nước và cho phép gia hạn một lần duy nhất. Năm 2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí gia hạn hiệp ước thêm 5 năm. Việc tiếp tục duy trì các giới hạn sau khi hiệp ước hết hiệu lực sẽ đòi hỏi hai bên có những quyết định riêng nhằm tự nguyện tuân thủ các giới hạn này.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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