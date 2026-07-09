Ông Trump ra tối hậu thư với Iran sau loạt đòn tấn công mới của Mỹ

"Đây là sự đáp trả đối với vụ Iran tấn công tàu thuyền. Nếu điều đó tiếp diễn, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều!", ông Trump viết, sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo quân đội Mỹ đã triển khai thêm các đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu ở Iran.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Cùng với lời cảnh báo, ông Trump đăng tải một hình ảnh đã được chỉnh sửa từ bức ảnh do Getty Images công bố ngày 15/6/2025 tại Tehran. Bức ảnh ghi lại cảnh một cột khói lớn bốc lên giữa khu vực đô thị.

Trước đó, ông Trump cũng chia sẻ ba đoạn video được cho là ghi lại thiệt hại sau các cuộc tấn công, nhưng không cho biết địa điểm hoặc thời gian xảy ra.

Một quan chức Mỹ cho biết thỏa thuận ngừng bắn với Iran "vào thời điểm hiện tại đã chấm dứt". Theo quan chức này, tình hình liên quan đến Iran vẫn diễn biến rất nhanh và Washington có thể tiến hành thêm các cuộc tấn công ngoài những gì đã được công bố. Quân đội Mỹ hiện duy trì trạng thái sẵn sàng, theo dõi sát diễn biến. Các mục tiêu trong đợt tấn công mới nhất bao gồm tên lửa và máy bay không người lái mà Mỹ cho rằng có thể được Iran sử dụng để tấn công các mục tiêu của Washington, trong đó có tàu sân bay.

Quan chức Mỹ cho biết lực lượng nước này cũng nhắm vào các mục tiêu xung quanh eo biển Hormuz nhằm loại bỏ những mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải. Hải quân Mỹ đã tham gia đợt tấn công mới nhất bằng cả các lực lượng trên biển và trên bộ.

Hiện các hoạt động của tàu sân bay USS Abraham Lincoln chủ yếu mang tính phòng thủ. Con tàu cũng có thể được sử dụng để giám sát eo biển Hormuz và tham gia thực thi lệnh phong tỏa nếu kịch bản này được triển khai trở lại.

Tuy nhiên, quan chức Mỹ nhấn mạnh Washington vẫn chưa loại trừ khả năng tiến hành thêm các hoạt động tấn công, tùy thuộc vào diễn biến tiếp theo của tình hình.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bản ghi nhớ hợp tác với Tehran đã "chấm dứt", song cho biết các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên vẫn có thể được nối lại.