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Iran bất ngờ hé lộ trở ngại lớn nhất sau thỏa thuận với Mỹ

Thứ Ba, 06:03, 07/07/2026
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VOV.VN - Nhà đàm phán hàng đầu của Iran, đồng thời là Chủ tịch Quốc hội nước này, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, cho biết việc triển khai thỏa thuận ngừng bắn đã ký với Mỹ rất "khó khăn nhưng vẫn có thể thực hiện được".

Phát biểu trong cuộc gặp ông Muhammad Ismail Darwish, Trưởng Văn phòng Chính trị Hamas, đang có mặt tại Tehran để dự lễ tang Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, ông Ghalibaf khẳng định Iran "không có hòa bình với Mỹ và sẽ không công nhận Israel". Ông cũng tái khẳng định sự ủng hộ của Tehran đối với "mặt trận kháng chiến" – thuật ngữ Iran dùng để chỉ các nhóm vũ trang trong khu vực được nước này hậu thuẫn.

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Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Reuters

"Khi cần thiết, sự hỗ trợ đó được thể hiện bằng tên lửa; khi cần gây sức ép chính trị, chúng tôi sử dụng con đường đàm phán", ông Ghalibaf nói.

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng cho biết việc "trả đũa" cho Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei sẽ được thực hiện thông qua mục tiêu "giải phóng Jerusalem", theo IRIB.

Thỏa thuận gồm 14 điểm được Iran và Mỹ ký kết hồi tháng trước đặt ra thời hạn 60 ngày để hai bên đàm phán về việc nới lỏng các lệnh trừng phạt, chương trình hạt nhân của Iran và việc mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, văn kiện này không đề cập đến việc Tehran hỗ trợ các nhóm vũ trang trong khu vực cũng như các chương trình phát triển tên lửa và máy bay không người lái của nước này.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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