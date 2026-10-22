Ông Zelensky bất ngờ phát tín hiệu đóng băng chiến tuyến với Nga

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 21/10 cho biết Kiev sẵn sàng đóng băng chiến tuyến hiện tại nhằm chấm dứt xung đột với Nga và giữ lại phần lớn lãnh thổ đang kiểm soát.

Binh sỹ Ukraine. Ảnh: NurPhoto

“Ngay lúc này, chúng ta cần đóng băng chiến tuyến. Tôi cho rằng đây là cách thực tế để chấm dứt cuộc chiến này”, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh Kiev kêu gọi ngừng bắn hoặc chấm dứt giao tranh, phù hợp với lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo ông, đây là điều tối thiểu Ukraine cần Nga thực hiện vào thời điểm hiện nay.

Ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ làm việc với Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu để đề nghị những bảo đảm an ninh mà ông xem là yếu tố “quan trọng nhất” trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi Washington không ủng hộ Moscow thông qua thỏa thuận nhiên liệu diesel, cảnh báo Mỹ không nên mắc “sai lầm lịch sử”.

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trước khi Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý về nguyên tắc nối lại đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm. Theo trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, thông tin này được đưa ra sau cuộc hội đàm kéo dài khoảng 3 giờ giữa ông Putin và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff. Ông Ushakov cho biết các cuộc đàm phán ba bên có thể được nối lại sau ngày 10/11.