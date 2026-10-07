Ông Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị đòn tấn công quy mô lớn vào Ukraine

“Thông tin tình báo cập nhật cho thấy Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu qua video.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Reuters

Theo Tổng thống Ukraine, các cơ quan chức năng và lực lượng không quân nước này đã chuẩn bị phương án ứng phó trong phạm vi năng lực phòng thủ hiện có.

Ông Zelensky cho rằng khả năng ứng phó của Ukraine phụ thuộc đáng kể vào việc các đồng minh có thể cung cấp những loại vũ khí và năng lực phòng thủ nào để đối phó với một cuộc tấn công mới từ Nga.

“Rất nhiều điều phụ thuộc vào các đối tác của chúng tôi, vào từng nhà lãnh đạo và từng quốc gia trên thế giới – những bên sở hữu các năng lực phòng thủ mà chúng tôi cần và có thể cung cấp cho chúng tôi”, ông nói.

Ông Zelenskiy nhấn mạnh tầm quan trọng của “ý chí chính trị” trong việc hỗ trợ Ukraine, đặc biệt từ Mỹ, châu Âu và các đối tác khác.