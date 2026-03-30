Ông Zelensky tiết lộ chi tiết gây tranh cãi trong đàm phán với Mỹ

Trong cuộc trả lời phỏng vấn NBC News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ hiện tập trung hầu hết vào lợi ích của chính mình, nhưng điều đó là “có thể hiểu được”. Dù vậy, ông vẫn bày tỏ kỳ vọng Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục quan tâm đến tương lai của Ukraine.

“Tôi hy vọng là có. Chính sách của Mỹ hiện nay là ưu tiên nước Mỹ trước hết. Điều đó có thể hiểu được và chúng tôi cũng hiểu điều đó”, ông Zelensky nói, đồng thời nhận định phía Mỹ đã thể hiện sự minh bạch trong cách tiếp cận này.

Tổng thống Zelensky cho biết ông duy trì mối quan hệ “mang tính công việc” với ông Trump, khi cả hai đều tuyên bố mong muốn chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga. Tuy nhiên, cách thức đạt được mục tiêu này vẫn còn nhiều khác biệt.

Một trong những điểm gây tranh cãi là vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine. Theo ông Zelensky, Mỹ từng đưa ra điều kiện Kiev phải rút quân khỏi khu vực Donbass để đổi lấy các cam kết an ninh.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Marco Rubio đã bác bỏ thông tin này, gọi tuyên bố của phía Ukraine là “không đúng sự thật”. Theo ông Rubio, vấn đề nằm ở chỗ các bảo đảm an ninh chỉ có thể được triển khai sau khi chiến sự kết thúc, chứ không phải là điều kiện trao đổi trước đó.

Diễn biến này cho thấy những khác biệt trong nhận thức và ưu tiên giữa hai bên, đặc biệt trong các vấn đề cốt lõi liên quan đến chủ quyền và an ninh lâu dài của Ukraine.

Dù tồn tại bất đồng, Mỹ vẫn tiếp tục các chương trình hỗ trợ Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ gần đây đã phân bổ 25 triệu USD cho các chương trình nhằm đưa trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga trở về và hỗ trợ phục hồi.

Tuy nhiên, như chính ông Zelensky thừa nhận, những gì được công bố mới chỉ là “phần nổi của tảng băng”, hàm ý rằng các cuộc trao đổi thực chất giữa hai bên còn phức tạp và chưa được hé lộ đầy đủ.