中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Zelensky tiết lộ chi tiết gây tranh cãi trong đàm phán với Mỹ

Thứ Hai, 11:33, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận Mỹ đang ưu tiên lợi ích riêng, song bày tỏ hy vọng Tổng thống Donald Trump vẫn quan tâm đến tương lai của Kiev trong bối cảnh quan hệ song phương tồn tại cả hợp tác lẫn bất đồng.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn NBC News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ hiện tập trung hầu hết vào lợi ích của chính mình, nhưng điều đó là “có thể hiểu được”. Dù vậy, ông vẫn bày tỏ kỳ vọng Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục quan tâm đến tương lai của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

“Tôi hy vọng là có. Chính sách của Mỹ hiện nay là ưu tiên nước Mỹ trước hết. Điều đó có thể hiểu được và chúng tôi cũng hiểu điều đó”, ông Zelensky nói, đồng thời nhận định phía Mỹ đã thể hiện sự minh bạch trong cách tiếp cận này.

Tổng thống Zelensky cho biết ông duy trì mối quan hệ “mang tính công việc” với ông Trump, khi cả hai đều tuyên bố mong muốn chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga. Tuy nhiên, cách thức đạt được mục tiêu này vẫn còn nhiều khác biệt.

Một trong những điểm gây tranh cãi là vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine. Theo ông Zelensky, Mỹ từng đưa ra điều kiện Kiev phải rút quân khỏi khu vực Donbass để đổi lấy các cam kết an ninh.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Marco Rubio đã bác bỏ thông tin này, gọi tuyên bố của phía Ukraine là “không đúng sự thật”. Theo ông Rubio, vấn đề nằm ở chỗ các bảo đảm an ninh chỉ có thể được triển khai sau khi chiến sự kết thúc, chứ không phải là điều kiện trao đổi trước đó.

Diễn biến này cho thấy những khác biệt trong nhận thức và ưu tiên giữa hai bên, đặc biệt trong các vấn đề cốt lõi liên quan đến chủ quyền và an ninh lâu dài của Ukraine.

Dù tồn tại bất đồng, Mỹ vẫn tiếp tục các chương trình hỗ trợ Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ gần đây đã phân bổ 25 triệu USD cho các chương trình nhằm đưa trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga trở về và hỗ trợ phục hồi.

Tuy nhiên, như chính ông Zelensky thừa nhận, những gì được công bố mới chỉ là “phần nổi của tảng băng”, hàm ý rằng các cuộc trao đổi thực chất giữa hai bên còn phức tạp và chưa được hé lộ đầy đủ.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Ukraine Nga tình hình chiến sự Ukraine mới nhất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga chặn hơn 100 UAV Ukaine trong đêm
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/5 cho biết, lực lượng nước này đã chặn hơn 100 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm ở khu vực phía Nam, trên bán đảo Crimea và khu vực Biển Đen.

Nga xác nhận 2 chỉ huy tử trận khi Ukaine tấn công vào Bakhmut
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/5 xác nhận 2 chỉ huy quân sự của nước này đã tử trận ở phía Đông Ukraine giữa bối cảnh các lực lượng của Kiev đang tăng cường phá vỡ phòng tuyến của Nga tại Bakhmut.

Nga giáng đòn quyết định tại Kursk, chơi “canh bạc" tất tay với Ukaine
VOV.VN - Sau nhiều tháng chiếm giữ vùng lãnh thổ rộng lớn ở tỉnh Kursk của Nga sau cuộc đột kích táo bạo vào mùa hè năm nay, Tổng thống Zelensky cho biết, lực lượng Ukraine đang giao tranh với 50.000 binh sỹ Nga tại vùng biên giới này. Việc triển khai nguồn lực lớn như vậy cho thấy Moscow đang chơi "canh bạc" tất tay với Ukraine.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
PHÁP LUẬT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ