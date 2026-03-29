  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Zelensky: Ukraine cần vũ khí hạt nhân hoặc NATO để đối phó Nga

Chủ Nhật, 12:21, 29/03/2026
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng nước này cần các bảo đảm an ninh đủ mạnh, trong đó có khả năng gia nhập NATO hoặc thậm chí là vũ khí hạt nhân, để đối phó với Nga.

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky kêu gọi các đồng minh phương Tây đưa ra cam kết rõ ràng hơn đối với an ninh của Kiev. Theo ông, nếu Ukraine không được gia nhập NATO, thì cần có những bảo đảm thay thế đủ sức răn đe.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Getty

“Khi mọi người nói Ukraine sẽ không thể chiến thắng vì Nga là một cường quốc hạt nhân, vậy thì hãy nói rõ: Ukraine cần bảo sự đảm an ninh nào để đối phó? NATO hay vũ khí hạt nhân? Khi đó, hãy đối thoại với chúng tôi một cách thẳng thắn”, ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận cho đến nay chưa có đối tác nào chính thức đặt vấn đề này với Kiev, đồng thời bày tỏ ngạc nhiên khi cộng đồng quốc tế ít khi sử dụng những lập luận tương tự khi đề cập đến Nga.

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tranh luận về bảo đảm an ninh hậu xung đột vẫn chưa ngã ngũ. Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các bảo đảm an ninh từ phía Mỹ có thể gắn với điều kiện Ukraine rút quân khỏi một số khu vực tại Donbass — điều mà Moscow coi là then chốt cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bác bỏ thông tin này, cho rằng phát biểu của ông Zelensky là không chính xác. Ông Rubio nhấn mạnh, các bảo đảm an ninh chỉ có thể được bàn tới sau khi chiến sự kết thúc, bởi nếu không, điều đó có thể kéo Mỹ trực tiếp tham gia vào xung đột.

Về phía mình, Tổng thống Zelensky nhiều lần phủ nhận việc Ukraine chủ động theo đuổi vũ khí hạt nhân. Dù vậy, trong một cuộc phỏng vấn với Sky News vào tháng 2/2026, ông cho biết Kiev sẽ “sẵn sàng tiếp nhận” nếu được Anh hoặc Pháp đề xuất cung cấp vũ khí hạt nhân, song các bên hiện chưa có kế hoạch cụ thể nào.

Nga nhiều lần khẳng định sẽ không cho phép Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Moscow cũng cho rằng khả năng Kiev theo đuổi năng lực hạt nhân trước năm 2022 là một trong những nguyên nhân góp phần làm leo thang căng thẳng dẫn tới xung đột.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Ukraine tử thủ giữ “Vành đai pháo đài” giữa làn sóng tiến công ồ ạt của Nga

VOV.VN - Ukraine đang tập trung đẩy lùi làn sóng tấn công mới của Nga trong mùa xuân dọc theo “Vành đai pháo đài”, trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán hòa bình do Mỹ hậu thuẫn rơi vào bế tắc. Ukraine dường như đặt cược vào sự đổi mới chiến thuật thời gian, trong đó có năng lực tấn công tầm trung.

Nga mở rộng vùng đệm, Ukraine tăng tốc phản công: Toan tính đối nghịch trước giờ G

VOV.VN - Nga đẩy mạnh thiết lập vùng đệm và củng cố thế trận trên nhiều hướng, trong khi Ukraine tăng tốc các đợt phản công nhằm giành lại thế chủ động. Những toan tính đối nghịch này đang đẩy chiến trường vào giai đoạn căng thẳng trước một bước ngoặt mới.

Nga chuẩn bị dồn lực tấn công, Ukraine lo hụt đà giữa khủng hoảng kép

VOV.VN - Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine do Mỹ làm trung gian bị đình trệ vì căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Nga được cho là có thể tìm cách mở rộng các lợi thế quân sự thông qua những đợt tấn công mới nhằm vào Ukraine, qua đó gia tăng sức ép đối với Kiev.

