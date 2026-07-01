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Pakistan và Ấn Độ trao đổi danh sách tù nhân

Thứ Tư, 22:55, 01/07/2026
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VOV.VN - Hôm nay (1/7), Pakistan và Ấn Độ đã trao đổi danh sách các tù nhân đang bị mỗi bên giam giữ theo quy định của Thỏa thuận Tiếp cận Lãnh sự ký năm 2008.

Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, nước này đã chuyển cho Đại sứ quán Ấn Độ tại Pakistan danh sách gồm 250 công dân Ấn Độ, trong đó có 52 tù nhân dân sự và 198 ngư dân.

Trong khi đó, Ấn Độ đã cung cấp danh sách 439 công dân Pakistan hoặc được cho là công dân Pakistan đang bị giam giữ tại các nhà tù của nước này, gồm 386 tù nhân dân sự và 53 ngư dân.

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Ảnh minh họa: Times of India

Pakistan đồng thời đề nghị Ấn Độ sớm trả tự do và hồi hương 97 công dân Pakistan, gồm 64 tù nhân dân sự và 33 ngư dân, sau khi những người này đã chấp hành xong án phạt và được xác nhận quốc tịch. Pakistan cũng kêu gọi Ấn Độ bảo đảm an toàn, điều kiện giam giữ và quyền tiếp cận lãnh sự đối với toàn bộ công dân Pakistan đang bị giam giữ, đồng thời tạo điều kiện xác minh quốc tịch đối với các trường hợp còn chưa được xác nhận để đẩy nhanh quá trình hồi hương.

Việc trao đổi danh sách tù nhân là cơ chế được hai nước thực hiện định kỳ vào ngày 1/1 và 1/7 hằng năm nhằm cập nhật thông tin về các tù nhân dân sự và ngư dân đang bị giam giữ tại nước còn lại. Đây cũng là một trong số ít cơ chế hợp tác song phương vẫn được duy trì giữa Pakistan và Ấn Độ bất chấp quan hệ giữa hai nước còn nhiều căng thẳng.

Ngoài hoạt động này, vào ngày đầu tiên của mỗi năm, hai bên cũng trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân theo thỏa thuận song phương nhằm giảm nguy cơ xảy ra các hành động tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của nhau.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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