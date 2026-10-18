Pakistan và Taliban Afghanistan đấu súng dữ dội tại biên giới

Các quan chức an ninh Pakistan cho biết, lực lượng quân đội nước này và lực lượng Taliban của Afghanistan đã giao tranh tại nhiều địa điểm dọc biên giới.

Binh sĩ Pakistan. Ảnh: Pbs

Theo truyền thông nhà nước Pakistan, lực lượng Taliban Afghanistan đã nổ súng từ phía tỉnh Paktia vào khu vực Taldah, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Quân đội Pakistan đáp trả bằng vũ khí hạng nặng và pháo binh, phá hủy nhiều chốt của Taliban, buộc các tay súng rời khỏi vị trí. Phía Pakistan cũng cho biết binh sĩ nước này đã tiêu diệt một số tay súng khủng bố thuộc nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) khi nhóm này tìm cách vượt biên từ miền đông Afghanistan.

Đến nay, chưa có số liệu cụ thể về thương vong trong các cuộc đụng độ và chính quyền Taliban tại Afghanistan chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc. Tuy nhiên, các hãng truyền thông dẫn các nguồn an ninh Afghanistan cho biết, lực lượng Taliban đáp trả hỏa lực từ phía Pakistan, đồng thời cáo buộc Islamabad xây dựng các chốt quân sự trái phép dọc biên giới.

Cuộc đụng độ mới nhất diễn ra trong bối cảnh quan hệ Pakistan – Afghanistan tiếp tục căng thẳng do các vụ giao tranh biên giới và những cuộc không kích của Pakistan vào lãnh thổ Afghanistan trong năm nay.

Pakistan cáo buộc chính quyền Taliban Afghanistan để các tay súng khủng bố nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) sử dụng lãnh thổ nước này làm nơi trú ẩn và tổ chức tấn công qua biên giới vào Pakistan. Tuy nhiên, phía Afghanistan luôn bác bỏ các cáo buộc này.