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Pakistan và Taliban Afghanistan đấu súng dữ dội tại biên giới

Chủ Nhật, 10:27, 18/10/2026
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VOV.VN - Ngày 17/10, quân đội Pakistan và lực lượng Taliban tại Afghanistan đã đấu súng trong nhiều giờ tại khu vực biên giới. Phía Pakistan cho biết đã sử dụng pháo binh phá hủy nhiều vị trí quân sự của Taliban, đồng thời ngăn chặn các tay súng tìm cách vượt biên vào nước này.

 

Các quan chức an ninh Pakistan cho biết, lực lượng quân đội nước này và lực lượng Taliban của Afghanistan đã giao tranh tại nhiều địa điểm dọc biên giới.

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Binh sĩ Pakistan. Ảnh: Pbs

Theo truyền thông nhà nước Pakistan, lực lượng Taliban Afghanistan đã nổ súng từ phía tỉnh Paktia vào khu vực Taldah, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Quân đội Pakistan đáp trả bằng vũ khí hạng nặng và pháo binh, phá hủy nhiều chốt của Taliban, buộc các tay súng rời khỏi vị trí. Phía Pakistan cũng cho biết binh sĩ nước này đã tiêu diệt một số tay súng khủng bố thuộc nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) khi nhóm này tìm cách vượt biên từ miền đông Afghanistan.

Đến nay, chưa có số liệu cụ thể về thương vong trong các cuộc đụng độ và chính quyền Taliban tại Afghanistan chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc. Tuy nhiên, các hãng truyền thông dẫn các nguồn an ninh Afghanistan cho biết, lực lượng Taliban đáp trả hỏa lực từ phía Pakistan, đồng thời cáo buộc Islamabad xây dựng các chốt quân sự trái phép dọc biên giới.

Cuộc đụng độ mới nhất diễn ra trong bối cảnh quan hệ Pakistan – Afghanistan tiếp tục căng thẳng do các vụ giao tranh biên giới và những cuộc không kích của Pakistan vào lãnh thổ Afghanistan trong năm nay.

Pakistan cáo buộc chính quyền Taliban Afghanistan để các tay súng khủng bố nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) sử dụng lãnh thổ nước này làm nơi trú ẩn và tổ chức tấn công qua biên giới vào Pakistan. Tuy nhiên, phía Afghanistan luôn bác bỏ các cáo buộc này.

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Tướng Pakistan: Taliban phải chọn giữa khủng bố và nước láng giềng

VOV.VN - Chế độ Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan phải lựa chọn giữa việc đứng về phía Pakistan hoặc các tổ chức khủng bố. Đây là tuyên bố của Trung tướng Ahmed Sharif Chaudhry, Liên quân Pakistan (ISPR) ngày 27/2, khi thông tin về chiến dịch Ghazab lil-Haq, nhằm đáp trả các cuộc tấn công qua biên giới.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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