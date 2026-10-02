Pakistan lại không kích Afghanistan: Các báo cáo thương vong khác biệt

Ngày 1/10, chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết, các cuộc không kích của Pakistan vào 2 tỉnh của nước này cùng ngày đã đánh trúng 3 ngôi nhà, khiến 9 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Trong khi đó, Pakistan cho biết cuộc không kích đã tiêu diệt 22 phần tử khủng bố bên trong lãnh thổ Afghanistan.

Người phát ngôn chính quyền Taliban ở Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid, cho biết các cuộc không kích của Pakistan nhằm vào các tỉnh Kunar và Helmand của Afghanistan. Ông gọi đây là hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ và vi phạm luật pháp quốc tế.

Hiện trường sau vụ không kích của Pakistan tại tỉnh Helmand, Afghanistan. (Ảnh: Reuters)

Báo cáo thương vong trái chiều sau vụ Pakistan không kích Afghanistan

Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan (UNAMA) cho biết ít nhất 10 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc không kích, hầu hết là trẻ em.

Tuy nhiên, Bộ thông tin Pakistan cho biết các cuộc tấn công dựa trên “thông tin tình báo đáng tin cậy” và nhằm vào các nơi ẩn náu của các phần tử khủng bố tại hai địa điểm. Các mục tiêu đã bị phá hủy một cách chính xác và các báo cáo ban đầu cho thấy 22 phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt. Trong thông báo, Bộ này cho biết, một số lượng lớn vũ khí và đạn dược được cất giấu tại những địa điểm này cũng đã bị phá hủy.

Cuộc không kích của Pakistan tiếp tục làm căng thẳng 2 nước leo thang, sau những cáo buộc của Pakistan về việc chính quyền Taliban ở Afghanistan “chứa chấp” các phần tử khủng bố trong lãnh thổ và thường xuyên thực hiện các vụ tấn công xuyên biên giới vào Pakistan. Chính phủ Taliban đã bác bỏ cáo buộc này và cho rằng các vụ tấn công khủng bố là vấn đề nội bộ của Pakistan.