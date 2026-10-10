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Panama khẩn trương khắc phục hậu quả động đất mạnh 7,7 độ

Thứ Bảy, 11:40, 10/10/2026
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VOV.VN - Sau hai trận động đất mạnh liên tiếp cùng hàng chục dư chấn, Panama đang khẩn trương đánh giá thiệt hại và triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân. Dù chưa ghi nhận trường hợp tử vong, nhiều công trình bị hư hại, hoạt động giao thông và hàng không bị gián đoạn.

Những tòa nhà đổ sập, đường sá hư hỏng và hàng nghìn người hoảng loạn chạy ra đường. Đó là những hình ảnh tại Panama sau trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngày 9/10, với tâm chấn nằm gần cộng đồng Pitaloza Arriba, thuộc tỉnh Herrera.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 12,6 km. Sau đó, một trận động đất mạnh 6,6 độ cùng hơn 40 dư chấn tiếp tục làm rung chuyển quốc gia này. Tại thủ đô Panama City, cách tâm chấn khoảng 200 km, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng. Nỗi sợ hãi càng lớn đối với những người sinh sống trong các tòa nhà cao tầng, nơi rung chấn có thể cảm nhận rõ rệt.

panama khan truong khac phuc hau qua dong dat manh 7,7 do hinh anh 1
Người dân và bệnh nhân tập trung ngoài trời sau khi được sơ tán khỏi Bệnh viện Aquilino Tejeira, sau trận động đất xảy ra gần bờ biển phía nam Panama, ngày 9/10/2026. Ảnh: Reuters

“Mọi thứ rung chuyển rất mạnh, từ đèn, ghế đến bàn. Tôi quyết định ở lại chờ rung chấn qua đi vì chạy xuống cầu thang quá nguy hiểm. Mọi người la hét, chạy tán loạn. Cơn rung lắc kéo dài khá lâu”, một người dân Panama cho biết.

Các tỉnh miền trung Panama là những khu vực chịu ảnh hưởng đáng kể nhất. Tại Penonomé, nhiều công trình, trong đó có nhà thờ và khách sạn, bị hư hại. Một số tuyến đường bị phá hủy, tình trạng mất điện ảnh hưởng đến nhiều địa phương.

Giới chức Panama cho biết đã ghi nhận một số người bị thương nhưng chưa có báo cáo về trường hợp tử vong. Chính phủ đã triển khai các lực lượng ứng phó khẩn cấp trên toàn quốc, đồng thời kêu gọi người dân giữ bình tĩnh.

Bà Ninoska Montalvo - Bộ trưởng Chính phủ Panama cho biết: “Điều quan trọng nhất là người dân cả nước cần giữ bình tĩnh. Chúng tôi đã triển khai các đội công tác trên toàn quốc. Sẽ không có nơi nào xảy ra sự cố mà chính quyền trung ương không có mặt”.

Trận động đất cũng khiến nhiều trường học phải đóng cửa, các tuyến tàu điện ngầm tạm ngừng hoạt động và sân bay quốc tế Tocumen gián đoạn khai thác trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, hoạt động tại Kênh đào Panama, tuyến vận tải thương mại quan trọng của thế giới, vẫn được duy trì bình thường.

Cảnh báo sóng thần được ban bố tại Panama và một số quốc gia trong khu vực sau đó đã được dỡ bỏ. Theo các chuyên gia, trận động đất có liên quan đến sự giải phóng năng lượng tích tụ tại hệ thống đứt gãy Azuero - Soná.

Trong bối cảnh hàng chục dư chấn tiếp tục xuất hiện, chính quyền Panama đang tập trung kiểm tra mức độ an toàn của các công trình, khôi phục hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, đồng thời cảnh giác trước nguy cơ rung chấn tiếp diễn.

Hồng Nhung/VOV1
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