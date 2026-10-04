Liên tiếp xảy ra động đất tại Indonesia, không có nguy cơ xảy ra sóng thần

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết, lúc 5h55 (theo giờ địa phương) sáng 4/10 xảy ra trận động đất 6,1 độ ở Đông Nusa Tenggara. Tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km và cường độ rung chấn cấp IV – V được cảm nhận trong khoảng một phút ở khu vực Sumba.

Tâm chấn của trận động đất ở Sukabumi, Indonesia sáng 4/10. (Ảnh: Cơ quan Khí tượng Indonesia)

Khoảng 42 phút sau, vào lúc 6h37, một trận động đất 5,9 độ xảy ra ngoài khơi tỉnh Aceh, ở độ sâu 26 km, rung chấn được cảm nhận ở cấp III–IV. Đến 8h31 tiếp tục xảy trận động đất 4,2 độ làm rung động biển Sukabumi ở Tây Java, tâm chấn ở độ sâu 36 km.

Đến thời điểm này Cơ quan Quản lý thảm họa Indonesia chưa có báo cáo chính thức nào về thương vong và thiệt hại về cơ sở vật chất do các trận động đất trên gây ra. Tuy nhiên, báo cáo sơ bộ của chính quyền huyện Tây Nam Sumba cho biết, 10 ngôi nhà dân cư bị hư hỏng nặng, nhiều người dân phải ra khỏi nhà đề phòng sụp đổ.

Cơ quan Quản lý thảm họa Indonesia yêu cầu người dân giữ bình tĩnh, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng và theo dõi thông báo cơ quan chức năng. Khuyến cáo người dân tránh xa những công trình có nguy cơ sụp đổ, hạn chế các hoạt động ở khu vực ven biển những nơi chịu ảnh hưởng mạnh.