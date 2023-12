Papua New Guinea không có ý định ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc

Phát biểu tại hội nghị về tài nguyên và năng lượng của Papua New Guinea diễn ra tại thành phố Sydney, Australia, Thủ tướng Papua New Guinea James Marape cho biết ngoài thỏa thuận về kinh tế, nước này không có ý định tìm kiếm thỏa thuận an ninh với Trung Quốc.

Thủ tướng Papua New Guinea James Marape (phải) gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại Australia vào ngày 7/12/2023. Nguồn: Martin Ollman

Thủ tướng James Marape cho nay, ông đã được chào đón nồng nhiệt tại Trung Quốc nhưng hai bên không thảo luận về vấn đề an ninh. Thủ tướng Marape khẳng định nước này duy trì không gian kinh tế với Trung Quốc và làm việc với các đối tác an ninh truyền thống trong vấn đề an ninh.

Tuyên bố của Thủ tướng Papua New Guinea James Marape đưa ra trong bối cảnh, vào tuần trước, nước này vừa ký thỏa thuận an ninh với Australia trong đó nêu rõ nếu một trong hai nước đối mặt trực tiếp hoặc khu vực đối mặt với đe dọa về an ninh thì hai bên sẽ tham vấn và phối hợp hành động.

Thỏa thuận cũng nêu rõ Papua New Guinea sẽ ưu tiên tham vấn với Australia về các nhu cầu an ninh bao gồm cả việc trang bị các thiết bị an ninh, mở rộng lực lượng, cơ sở hạ tầng, tư vấn, đào tạo và hỗ trợ hậu cầu. Trong khuôn khổ thỏa thuận này, Australia cũng cam kết cung cấp 200 triệu AUD trong 4 năm tới để hỗ trợ các ưu tiên về an ninh cho Papua New Guinea.