Pfizer yêu cầu Ba Lan bồi thường 1,5 tỷ USD vì vi phạm hợp đồng vaccine Covid-19

Theo truyền thông Ba Lan, vụ kiện được đệ trình theo luật pháp Bỉ vì thỏa thuận vaccine được ký kết thông qua Ủy ban châu Âu. Pfizer được cho là đang yêu cầu bồi thường khoảng 1,5 tỷ USD liên quan đến 60 triệu liều vaccine mà Ba Lan không nhận cũng như không trả tiền dù đã có thỏa thuận ràng buộc.

Người phát ngôn của Pfizer cho biết, công ty đang tìm cách yêu cầu Ba Lan tuân thủ các cam kết của mình đối với các đơn đặt hàng vaccine Covid-19 do Chính phủ Ba Lan đặt ra, như một phần trong hợp đồng cung cấp cho Liên minh châu Âu được ký vào tháng 5 năm 2021.

Ảnh minh họa (nguồn Reuters)

Quyết định này được đưa ra sau một thời gian vi phạm hợp đồng kéo dài và một thời gian thảo luận thiện chí giữa các bên.

Trước đó, vào tháng 3/2022, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã viết thư cho Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói rằng Ba Lan sẽ không nhận vaccine của Pfizer với lý do bất khả kháng. Một tháng sau, chính phủ Ba Lan tuyên bố hủy hợp đồng với Pfizer với lý do gánh nặng tài chính do làn sóng người tị nạn đổ về từ cuộc xung đột Nga-Ukraine và sự gián đoạn kinh tế sau đó. Trong khi đó, những nỗ lực đàm phán với công ty, thậm chí ở cấp EU, đều không thành công.

Vụ kiện diễn ra khi Ba Lan chuẩn bị thay đổi chính phủ sau cuộc bầu cử vào tháng 10, đánh dấu đỉnh điểm của cuộc đấu tranh kéo dài 19 tháng giữa Ba Lan và Pfizer về tình trạng dư thừa vaccine. Phiên điều trần đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 6/12 tới.