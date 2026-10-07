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Phản ứng của Nga sau khi Litva bỏ phiếu dỡ lệnh cấm vũ khí hạt nhân

Thứ Tư, 07:43, 07/10/2026
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VOV.VN - Nga ngày 6/10 cảnh báo quyết định sơ bộ của Litva, một thành viên NATO, về việc dỡ bỏ lệnh cấm triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này có thể làm gia tăng căng thẳng tại khu vực.

Nga đã có phản ứng sau khi Quốc hội Litva ngày 6/10 bỏ phiếu thông qua việc dỡ bỏ lệnh cấm triển khai vũ khí hạt nhân. Đây là bước đầu tiên trong quy trình gồm hai lần bỏ phiếu bắt buộc để Litva có thể sửa đổi quy định này.

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Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters.

Khi được hỏi về phản ứng của Nga trước diễn biến trên, cũng như đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tháng này về việc xây dựng một căn cứ quân sự của Mỹ tại Litva, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc đưa cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ tiến gần biên giới Nga sẽ làm gia tăng căng thẳng.

“Nếu cơ sở hạ tầng quân sự của quốc gia được coi là đầu tàu của NATO, tức Mỹ, tiến gần hơn đến biên giới của chúng tôi, thì tất nhiên, điều này chỉ có thể được xem là một bước đi làm leo thang căng thẳng”, ông Peskov nói.

Ông Peskov cho rằng việc triển khai vũ khí hạt nhân tại một quốc gia láng giềng của Nga cũng có tác động tương tự.

“Không diễn biến nào trong số này góp phần vào sự ổn định và khả năng dự báo tình hình tại châu Âu. Trái lại, thật đáng tiếc, điều đó sẽ đánh dấu một bước leo thang căng thẳng đáng kể khác”, ông nói.

Litva là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và NATO, có đường biên giới với Nga và Belarus, đồng minh thân cận của Moscow. Mỹ đã duy trì một tiểu đoàn thiết giáp với gần 1.000 binh sĩ tại Litva từ năm 2019 theo cơ chế luân phiên, trong đó các đơn vị được thay thế sau mỗi vài tháng.

Việc sửa đổi quy định về lệnh cấm vũ khí hạt nhân, được áp dụng hơn 3 thập kỷ trước sau khi Litva tách khỏi Liên Xô, cần nhận được sự ủng hộ của ít nhất 2/3 số nghị sĩ trong hai lần bỏ phiếu tại Quốc hội để có hiệu lực.

Hồng Anh/VOV.VN
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