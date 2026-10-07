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Quốc hội Litva ủng hộ dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí hủy diệt hàng loạt

Thứ Tư, 06:12, 07/10/2026
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VOV.VN - Ngày 6/10, Quốc hội Litva đã ủng hộ ở lần đọc thứ nhất một sửa đổi Hiến pháp, nhằm bãi bỏ lệnh cấm triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt trên lãnh thổ. Bước đi này được cho là có thể mở đường cho các đồng minh đặt vũ khí hạt nhân tại quốc gia Baltic này.

Bản sửa đổi Hiến pháp nhằm bãi bỏ lệnh cấm triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt trên lãnh thổ Litva, được thông qua trong lần đọc đầu tiên với 106 phiếu thuận, 18 phiếu chống và 6 phiếu trắng.

Theo quy trình, vòng bỏ phiếu cuối cùng không thể diễn ra trước thời điểm ít nhất 3 tháng sau cuộc bỏ phiếu ngày 6/10. Để bản sửa đổi có hiệu lực, cần sự đồng thuận của ít nhất 94 trong tổng số 141 Nghị sĩ Quốc hội. Dự kiến, vòng bỏ phiếu quyết định sẽ được tổ chức vào ngày 12/1.

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Quốc hội Litva bàn thảo về bãi bỏ lệnh cấm triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt trên lãnh thổ - Ảnh minh họa: Reuters

Ông Juozas Olekas, Chủ tịch Quốc hội Litva cho rằng, điều khoản trong Hiến pháp hiện hành đang ngăn các đồng minh NATO đưa Litva tham gia đầy đủ vào kế hoạch răn đe hạt nhân của liên minh. Việc dỡ lệnh cấm sẽ bảo đảm Litva không gặp trở ngại pháp lý, khi tham gia các kế hoạch này, đồng thời loại bỏ sự khác biệt về pháp lý giữa Litva với các nước khác trong EU và NATO, những nước không bị các hạn chế tương tự.

Bộ trưởng Quốc phòng Robertas Kaunas cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng răn đe, đồng thời cho rằng, các chính trị gia cần trao cho đất nước mọi công cụ sẵn có để bảo đảm an ninh.

Về nền tảng pháp lý, Điều 137 Hiến pháp Litva hiện hành quy định, vũ khí hủy diệt hàng loạt và các căn cứ quân sự nước ngoài không được phép đặt trên lãnh thổ Litva. Bản sửa đổi đề xuất sẽ loại bỏ điều khoản này.

Cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Litva về việc bãi bỏ lệnh cấm triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt trên lãnh thổ, diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang thảo luận rộng hơn về việc tăng cường khả năng răn đe hạt nhân.

Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trình bày ý tưởng về một khuôn khổ răn đe hạt nhân mới của châu Âu. Theo đó, các quốc gia đối tác có thể tạm thời cho phép lực lượng không quân chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Pháp đóng quân.

Phản ứng trước việc Quốc hội Litva ủng hộ bãi bỏ lệnh cấm triển khai vũ khí hạt nhân khỏi hiến pháp nước này, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cảnh báo, việc triển khai vũ khí hạt nhân hoặc lập căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại Litva, sẽ là một bước leo thang và buộc Nga phải có biện pháp để bảo vệ an ninh của mình.

Như Hoa/VOV-Praha
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