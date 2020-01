Phản ứng của Trung Quốc khi WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu

Ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về sự bùng phát của chủng mới virus corona, Trung Quốc đã khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với WHO và các nước bảo vệ an ninh y tế công cộng toàn cầu và khu vực.

Người dân Trung Quốc đeo khẩu trang khi tới các địa điểm công cộng khi bùng phát dịch virus corona. Ảnh: CNBC

Trong phản ứng mới nhất về việc WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (2019 nCoV) gây ra, Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cùng người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này khẳng định, chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng việc phòng chống dịch bệnh này và đã thực thi các biện pháp toàn diện nhất, nghiêm ngặt nhất. Trung Quốc có niềm tin, có năng lực kiểm soát hữu hiệu và giành chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch bệnh lần này.



Bắc Kinh cũng nhấn mạnh, sẵn sàng tiếp tục cùng với WHO và các nước trên thế giới bảo vệ an ninh y tế công cộng trên toàn cầu và trong khu vực.

Trước đó, ông Tưởng Siêu Lương, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra ở Trung Quốc cho biết, tỉnh này có phương án đưa công dân đã đi ra ngoài địa phận trở về.

“Tỉnh ủy và chính quyền tỉnh Hồ Bắc đang xem xét, nghiên cứu phương án đưa bà con Hồ Bắc đang mắc kẹt ở ngoài trở về, hy vọng bà con tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, làm tốt công tác cách ly phòng dịch”, ông Tưởng Siêu Lương nói.

Ông cũng thừa nhận, mặc dù đã thực thi nhiều biện pháp cấp bách, nhưng tình trạng thiếu đồ dùng y tế cho y bác sĩ, như khẩu trang N95, đồ bảo hộ… vẫn diễn ra khá nghiêm trọng tại đây, do số bệnh nhân nhập viện tăng cao.

Đến nay, không chỉ Vũ Hán, tất cả các thành phố của tỉnh Hồ Bắc đều đã có bệnh nhân nhiễm bệnh với tổng số 5.806 ca nhiễm, 204 ca tử vong, cao nhất cả nước. Đã có hơn 50 đoàn y tế với hơn 6.000 y bác sĩ trên cả nước và trong lực lượng quân y chi viện cho Hồ Bắc, để giúp tỉnh này dập dịch.

Như vậy, tính đến hết ngày 30/01, Trung Quốc đã có tổng số 9.692 người nhiễm bệnh, 213 ca tử vong, hiện vẫn còn 1.527 ca nguy kịch và hơn 15.000 ca nghi nhiễm./.