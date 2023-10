Phản ứng đa chiều của Australia trước cuộc xung đột Israel-Hamas

Tối 9/10, khoảng 500 trăm người ủng hộ Palestine tập hợp phía trước Tòa thị chính thành phố Sydney để nghe các diễn giả nói về quan điểm của Palestin.

Sau đó đoàn người đã tuần hành dọc theo một số con phố chính ở trung tâm thành phố Sydney và khi đến phía trước Nhà hát Con sò (Sydney Opera House) đã lên đến khoảng 1.000 người nhằm bày tỏ sự phản đối Israel.

Khói và lửa bốc lên từ các mục tiêu mà Israel không kích vào Dải Gaza sáng 8/10. Ảnh: Getty

Cuộc tuần hành của những người ủng hộ Palestine tại Nhà hát Con sò diễn ra sau khi chính quyền bang New South Wales quyết định chiếu sáng màu quốc kỳ Isreal trên các cánh buồm của Nhà hát con sò vào tối qua để biểu thị sự đoàn kết với cộng đồng người Do Thái tại bang New South Wales.

Trước đó, khi kế hoạch những người ủng hộ Palestine sẽ tuần hành và tập trung phía trước Nhà hát Con sò được công bố, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã kêu gọi hủy bỏ cuộc tuần hành và cho rằng việc giết hại và bắt giữ thường dân vô tội cần phải lên án.

Vào cuối tuần qua, trả lời phỏng vấn báo chí Australia, Ngoại trưởng nước này Penny Wong đã lên án cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel, lên án vụ bắn tên lửa bừa bãi, nhắm vào dân thường và bắt giữ con tin.

Ngoại trưởng Penny Wong cũng cho biết bà đã nói chuyện với Ngoại trưởng Israel Eli Cohen để bày tỏ sự ủng hộ của Australia đối với Israel và sự đoàn kết cũng như ủng hộ đối với quyền tự vệ của Israel. Ngoại trưởng Penny Wong kêu gọi thả tất cả con tin và cho biết vào lúc này, Australia đang hướng về những người mất tích, bị thương, những người bị bắt làm con tin và những người thân của họ.