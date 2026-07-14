Pháp, Đức và Anh cáo buộc Nga đứng sau chiến dịch tấn công mạng

Tại Pháp, Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot cho biết Paris sẽ triệu Đại sứ Nga để yêu cầu giải trình sau khi Pháp và nhiều nước châu Âu cáo buộc Moskva đứng sau một chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào khu vực. Pháp cũng công bố các biện pháp trừng phạt đối với 9 cá nhân và 4 tổ chức bị cho là có liên quan.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot khẳng định nước này đã nâng cao năng lực an ninh mạng để chủ động phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa. Ảnh: Reuters

Theo Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot, khoảng 10 quốc gia châu Âu đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và hạ tầng thiết yếu. Phía Pháp khẳng định đã nâng cao năng lực an ninh mạng để chủ động phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa này.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Đức thông báo đã triệu Đại sứ Nga tại Berlin, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công mạng nhằm vào Đức, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine là “không thể chấp nhận được”. Đức cam kết sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng, không loại trừ khả năng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới.

Trong khi đó, Chính phủ Anh tuyên bố cùng các quốc gia thành viên EU chính thức quy trách nhiệm cho Trung tâm 16 thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) về vụ tấn công mạng nhằm vào lưới điện của Ba Lan. London nhấn mạnh đây là một mắt xích trong chiến dịch tấn công mạng mang tính hệ thống của Nga nhằm vào châu Âu.

Nga hiện chưa đưa ra bình luận về các động thái mới của Pháp, Đức và Anh. Trước đó, Moscow nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của phương Tây liên quan đến các hoạt động tấn công mạng.

Pháp và Anh công bố các biện pháp mới tăng cường hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine

Phát biểu tại Hội nghị của nhóm “Liên minh tự nguyện”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Ukraine sẽ mua 16 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp và dự kiến được đưa vào hoạt động trong giai đoạn 2028-2029.

Các động thái mới được đánh giá phản ánh cam kết lâu dài của các nước châu Âu trong việc tiếp tục tăng cường hỗ trợ quân sự và công nghiệp quốc phòng cho Ukraine. Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, Paris sẽ cấp phép để Kiev tự sản xuất trong nước một số vũ khí chủ lực của Pháp, bao gồm tên lửa hành trình, tên lửa phòng không Aster 30 và bom dẫn đường thông minh Hammer. Bên cạnh đó, Kiev sẽ tiếp tục đặt mua các hệ thống phòng không do Pháp và Italy đồng phát triển.

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo London đã đạt được thỏa thuận tham gia Chương trình Cho vay hỗ trợ Ukraine của Liên minh châu Âu, trị giá khoảng 90 tỷ Euro. Thỏa thuận này mở đường cho các tập đoàn quốc phòng Anh trực tiếp đấu thầu các hợp đồng cung cấp vũ khí cho Ukraine từ nguồn vốn của EU, đổi lại, Chính phủ Anh sẽ gánh vác một phần chi phí vay tương ứng.

Theo giới chức Anh và Liên minh châu Âu, thỏa thuận không chỉ giúp Ucraina mở rộng nguồn cung trang thiết bị quốc phòng mà còn tạo điều kiện để các doanh nghiệp Anh tham gia sâu hơn vào quá trình hỗ trợ và tái thiết năng lực quốc phòng của Ukraine. Các động thái mới được đánh giá phản ánh cam kết lâu dài của các nước châu Âu trong việc tiếp tục tăng cường hỗ trợ quân sự và công nghiệp quốc phòng cho Ukraine.