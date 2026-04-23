Dnipro hứng tập kích UAV Nga, Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse

Theo thông tin được ông Oleksandr Hanzha, người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Dnipropetrovsk đăng trên Telegram, Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV nhằm vào thành phố Dnipro trong đêm 23/4.

“Có 2 người thiệt mạng, 8 người bị thương. Số nạn nhân trong cuộc tấn công ban đêm vào Dnipro tiếp tục tăng”, thông báo cho biết. Một người khác hiện vẫn chưa thể liên lạc được.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy khói bốc lên sau khi Ukraine tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Tuapse, Krasnodar Krai, Nga. Ảnh: Reuters

Không quân Ukraine cho biết nhiều nhóm UAV Nga đã hướng về thành phố trong đêm, gây ra hàng loạt vụ hỏa hoạn sau khi đánh trúng khu dân cư. Một UAV được cho là đã lao trực tiếp vào tòa nhà nhiều tầng, khiến nhiều căn hộ bốc cháy. Ngoài ra, ô tô, cửa hàng và nhiều khu vực khác cũng bị thiêu rụi.

Phía Nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên.

Trước đó, 16/4, thành phố Dnipro bị tập kích hỗn hợp gây hư hại nhiều công trình dân cư, cơ sở hành chính và một bảo tàng nghệ thuật. Ngày 10/4, ít nhất 8 tòa nhà cao tầng cũng bị phá hủy hoặc hư hại do các đòn tấn công tương tự.

Trong khi đó, tại Nga, lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy lớn kéo dài tại nhà máy lọc dầu Tuapse ở khu vực Krasnodar, sau một vụ tấn công bằng UAV được cho là do Ukraine thực hiện.

Theo cơ quan quản lý khu vực Krasnodar, hơn 270 lính cứu hỏa và hàng chục phương tiện đã được huy động để khống chế đám cháy tại cảng biển Tuapse. “Hoạt động chữa cháy tại khu vực cảng biển vẫn đang tiếp diễn ngày thứ ba liên tiếp sau vụ tấn công bằng UAV của Ukraine”, thông báo nêu.

Giới chức địa phương cho biết các vụ cháy khiến không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, với nồng độ các chất như benzene, xylene và muội than vượt mức cho phép từ 2–3 lần. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà, đóng kín cửa và hạn chế tiếp xúc với môi trường bên ngoài.

Trước đó, các đòn tấn công ngày 16 và 20/4 được cho là đã gây thiệt hại hạ tầng cảng và kho chứa nhiên liệu tại Tuapse.

Những diễn biến mới cho thấy giao tranh giữa hai bên tiếp tục mở rộng, không chỉ dọc chiến tuyến tại Ukraine mà còn lan sang các cơ sở hạ tầng năng lượng sâu trong lãnh thổ Nga, làm gia tăng thiệt hại cho cả hai phía trong xung đột kéo dài.