Pháp thắt chặt an ninh dịp Giáng sinh và năm mới

Theo thông báo từ Bộ Nội vụ Pháp, nhằm đảm bảo an ninh cho dịp lễ Giáng sinh và năm mới, chính phủ Pháp đã huy động tổng cộng 90.000 cảnh sát, hiến binh và binh sĩ quân đội.

Lực lượng này sẽ tập trung bảo vệ các điểm có đông người tụ tập, gồm các trung tâm thương mại, khu vui chơi và các điểm tập kết bắn pháo hoa mừng năm mới.

Đại lộ Montagne được trang trí bằng các ánh đèn Giáng sinh trong mùa lễ hội ở Paris, Pháp (Ảnh: REUTERS/Charles Platiau)

Dịp lễ Giáng sinh và năm mới năm nay cũng là lần đầu tiên chính quyền Pháp áp dụng luật an ninh mới được thông qua vào cuối tháng 10/2017, do Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Collomb chủ trì soạn thảo.

Điểm mới nhất của Luật này là cho phép lực lượng an ninh mở rộng phạm vi thiết lập khu vực an ninh tại các địa điểm nhạy cảm. Ngoài ra, lực lượng an ninh cũng được trao nhiều quyền hơn trong việc người và phương tiện công cộng, đặc biệt là ô tô.

Trong trường hợp người điều khiển phương tiện không hợp tác, lực lượng an ninh có quyền từ chối phương tiện đó được lưu thông gần khu vực được bảo vệ.

Luật này được cho là sẽ hạn chế các rủi ro về việc các phần tử khủng bố sử dụng ô tô, đặc biệt là xe tải để lao vào đám đông, như đã từng xảy ra trong các vụ khủng bố thời gian qua ở Berlin và Barcelona.

Ngoài ra, một trong những ưu tiên khác của lực lượng an ninh Pháp là hạn chế tối đa các vụ đốt xe trong đêm Giao thừa, ngày 31/12. Từ nhiều năm qua tại Pháp, vấn nạn đốt xe ô tô trong đêm cuối cùng của năm đã trở thành một vấn đề nhức nhối, đặc biệt tại các vùng ngoại ô.

Trong đêm Giao thừa năm 2017, có ít nhất 200 xe ô tô đã bị các phần tử quá khích đốt cháy riêng tại thủ đô Pari và vùng lân cận./. Thế giới tăng cường an ninh do lo ngại khủng bố dịp Giáng sinh VOV.VN - Trong niềm vui hân hoan của các bữa tiệc chào đón Giáng sinh và Năm mới, nỗi lo khủng bố vẫn không ngừng ám ảnh người dân các nước. Thế giới hòa cùng không khí Giáng sinh ấm áp VOV.VN - Khắp nơi trên thế giới đang rộn ràng không khí đón Giáng sinh. Đâu đâu cũng trang hoàng lộng lẫy, tràn ngập trong ánh đèn lung linh sắc màu.