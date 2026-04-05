Phi hành đoàn Sứ mệnh Artemis II tiến sát Mặt Trăng, chuẩn bị chứng kiến nhật thực

Đại diện NASA xác nhận con tàu trong sứ mệnh Artemis II đang duy trì quỹ đạo ổn định và hướng tới ngày thứ 6 của nhiệm vụ - thời điểm diễn ra chuyến bay qua bề mặt cung trăng. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn hứa hẹn những hình ảnh chưa từng có trong lịch sử nhân loại khi con người lần đầu tiên được quan sát trực tiếp những khu vực mà trước đây chỉ có các thiết bị robot tiếp cận được.

Tàu vũ trụ Orion/Integrity khi bay tới Mặt Trăng. Ảnh: NASA.

Trong buổi họp báo vừa diễn ra (tối ngày 4/4 theo giờ Mỹ, tức sáng ngày 5/4 theo giờ Việt Nam), ông John Honeycutt, Chủ tịch Nhóm quản lý Sứ mệnh Artemis II chia sẻ: "Tàu Integrity vẫn đang đi đúng quỹ đạo tự do và đang trong quá trình di chuyển hướng về phía Mặt Trăng, dự kiến sẽ bay sượt qua vào thứ Hai tới. Như các bạn đã nghe hôm qua, phi hành đoàn hiện đã ở gần Mặt Trăng hơn là Trái Đất”.

Ông cũng cho biết những bức ảnh gửi về từ cửa sổ tàu Integrity/Orion cho thấy vẻ đẹp hoàn mỹ của hành tinh xanh và những chi tiết mới lạ trên bề mặt Mặt Trăng, mang lại góc nhìn hoàn toàn khác biệt so với những gì các phi hành gia từng thấy từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Bên cạnh các báo cáo về tình trạng sức khỏe "hoàn hảo" của tàu Orion/Integrity, các nhà khoa học còn tiết lộ một hiện tượng thiên văn đặc biệt sẽ diễn ra vào thứ Hai (ngày 6/4). Từ vị trí của tàu Orion, phi hành đoàn sẽ được chứng kiến một cảnh tượng độc nhất vô nhị khi Mặt Trời đi qua phía sau Mặt Trăng theo góc nhìn của họ, tạo ra hiện tượng nhật thực kéo dài khoảng 53 phút giữa không gian sâu thẳm.

Tiến sĩ Kelsey Young, trưởng nhóm vận hành khoa học Artemis, nhấn mạnh rằng đây là cơ hội hiếm có để quan sát sự chuyển giao giữa mặt gần và mặt xa của Mặt Trăng bằng mắt người.

Sứ mệnh Artemis II được xem là bước đệm then chốt cho mục tiêu duy trì sự hiện diện lâu dài của con người trên vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất, đặt nền móng cho giấc mơ con người có thể sống và làm việc thường xuyên trên Mặt Trăng trong vòng 50 năm tới.