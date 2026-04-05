Phi hành đoàn Sứ mệnh Artemis II tiến sát Mặt Trăng, chuẩn bị chứng kiến nhật thực

Chủ Nhật, 11:05, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố những thông tin mới nhất về hành trình của tàu vũ trụ Orion/Integrity trong sứ mệnh Artemis II, đánh dấu một cột mốc quan trọng khi bốn phi hành gia hiện đã ở gần Mặt Trăng hơn Trái Đất.

Đại diện NASA xác nhận con tàu trong sứ mệnh Artemis II đang duy trì quỹ đạo ổn định và hướng tới ngày thứ 6 của nhiệm vụ - thời điểm diễn ra chuyến bay qua bề mặt cung trăng. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn hứa hẹn những hình ảnh chưa từng có trong lịch sử nhân loại khi con người lần đầu tiên được quan sát trực tiếp những khu vực mà trước đây chỉ có các thiết bị robot tiếp cận được.

phi hanh doan su menh artemis ii tien sat mat trang, chuan bi chung kien nhat thuc hinh anh 1
Tàu vũ trụ Orion/Integrity khi bay tới Mặt Trăng. Ảnh: NASA.

Trong buổi họp báo vừa diễn ra (tối ngày 4/4 theo giờ Mỹ, tức sáng ngày 5/4 theo giờ Việt Nam), ông John Honeycutt, Chủ tịch Nhóm quản lý Sứ mệnh Artemis II chia sẻ: "Tàu Integrity vẫn đang đi đúng quỹ đạo tự do và đang trong quá trình di chuyển hướng về phía Mặt Trăng, dự kiến sẽ bay sượt qua vào thứ Hai tới. Như các bạn đã nghe hôm qua, phi hành đoàn hiện đã ở gần Mặt Trăng hơn là Trái Đất”.

Ông cũng cho biết những bức ảnh gửi về từ cửa sổ tàu Integrity/Orion cho thấy vẻ đẹp hoàn mỹ của hành tinh xanh và những chi tiết mới lạ trên bề mặt Mặt Trăng, mang lại góc nhìn hoàn toàn khác biệt so với những gì các phi hành gia từng thấy từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Bên cạnh các báo cáo về tình trạng sức khỏe "hoàn hảo" của tàu Orion/Integrity, các nhà khoa học còn tiết lộ một hiện tượng thiên văn đặc biệt sẽ diễn ra vào thứ Hai (ngày 6/4). Từ vị trí của tàu Orion, phi hành đoàn sẽ được chứng kiến một cảnh tượng độc nhất vô nhị khi Mặt Trời đi qua phía sau Mặt Trăng theo góc nhìn của họ, tạo ra hiện tượng nhật thực kéo dài khoảng 53 phút giữa không gian sâu thẳm.

Tiến sĩ Kelsey Young, trưởng nhóm vận hành khoa học Artemis, nhấn mạnh rằng đây là cơ hội hiếm có để quan sát sự chuyển giao giữa mặt gần và mặt xa của Mặt Trăng bằng mắt người.

Sứ mệnh Artemis II được xem là bước đệm then chốt cho mục tiêu duy trì sự hiện diện lâu dài của con người trên vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất, đặt nền móng cho giấc mơ con người có thể sống và làm việc thường xuyên trên Mặt Trăng trong vòng 50 năm tới.

Đào Trang/VOV1 biên dịch
Nguồn: Reuters
Phi hành gia Artemis II bay quanh Mặt Trăng lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ
Phi hành gia Artemis II bay quanh Mặt Trăng lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ

VOV.VN - Bốn phi hành gia đã bắt đầu hành trình bay quanh Mặt Trăng vào ngày 1/4, đánh dấu chuyến du hành Mặt Trăng đầu tiên của nhân loại sau hơn nửa thế kỷ, đồng thời mở đường cho kế hoạch đưa con người trở lại bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái Đất trong hai năm tới của NASA.

Phi hành gia Artemis II bay quanh Mặt Trăng lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ

Phi hành gia Artemis II bay quanh Mặt Trăng lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ

VOV.VN - Bốn phi hành gia đã bắt đầu hành trình bay quanh Mặt Trăng vào ngày 1/4, đánh dấu chuyến du hành Mặt Trăng đầu tiên của nhân loại sau hơn nửa thế kỷ, đồng thời mở đường cho kế hoạch đưa con người trở lại bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái Đất trong hai năm tới của NASA.

NASA hé lộ chi tiết sứ mệnh Artemis II, sẵn sàng bay quanh Mặt trăng năm 2026
NASA hé lộ chi tiết sứ mệnh Artemis II, sẵn sàng bay quanh Mặt trăng năm 2026

VOV.VN - Các phi hành gia tham gia sứ mệnh Artemis II hôm qua (24/9) đã cùng nhau xuất hiện trong buổi họp báo công bố kế hoạch bay vòng quanh Mặt trăng. Chuyến bay dự kiến diễn ra sớm nhất vào tháng 2/2026, sớm hơn hai tháng so với mốc thời gian đặt ra ban đầu.

NASA hé lộ chi tiết sứ mệnh Artemis II, sẵn sàng bay quanh Mặt trăng năm 2026

NASA hé lộ chi tiết sứ mệnh Artemis II, sẵn sàng bay quanh Mặt trăng năm 2026

VOV.VN - Các phi hành gia tham gia sứ mệnh Artemis II hôm qua (24/9) đã cùng nhau xuất hiện trong buổi họp báo công bố kế hoạch bay vòng quanh Mặt trăng. Chuyến bay dự kiến diễn ra sớm nhất vào tháng 2/2026, sớm hơn hai tháng so với mốc thời gian đặt ra ban đầu.

