Sứ mệnh lịch sử Artemis II đưa con người trở lại Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ

Được đưa vào không gian bằng tên lửa mạnh nhất từng do NASA chế tạo, tàu vũ trụ Orion chở theo bốn phi hành gia, gồm ba người Mỹ và một người Canada, đã rời bệ phóng tại Kennedy Space Center vào lúc 18 giờ 35 phút (giờ miền Đông) ngày 1/4.

Chỉ vài giờ sau khi cất cánh, NASA xác nhận phi hành đoàn đã hoàn tất một trong những mục tiêu quan trọng ban đầu là kiểm tra và đánh giá khả năng điều khiển thủ công của tàu Orion trong môi trường không trọng lực. Đây là khâu quan trọng để bảo đảm an toàn cho các chuyến bay có người lái trong tương lai.

Khi con tàu rời khỏi bầu khí quyển Trái Đất và tiến dần về phía xa của Mặt Trăng, chỉ huy sứ mệnh Artemis II Reid Wiseman, đã ghi lại một khoảnh khắc hiếm có của Trái Đất ngay sau khi tàu Orion chuyển quỹ đạo hướng tới Mặt Trăng. Bức ảnh cho thấy Trái Đất nằm chắn trước Mặt Trời, tạo nên một khung cảnh ngoạn mục với hai dải cực quang xuất hiện ở góc trên bên phải và phía dưới bên trái.

Chỉ huy Reid Wiseman đã chụp bức ảnh Trái Đất này từ cửa sổ của tàu vũ trụ Orion. Ảnh: NASA/Reid Wiseman

Hiện tại, phi hành đoàn đã tiến sâu vào không gian, ở vị trí gần Mặt Trăng hơn so với Trái Đất và đang trên hành trình bay ngang qua vệ tinh tự nhiên này trong những ngày tới. Từ khoảng cách đặc biệt đó, các phi hành gia cho biết họ có thể quan sát rõ nhiều đặc điểm bề mặt của Mặt Trăng – những chi tiết mà từ Trái Đất gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nhiệm vụ kéo dài khoảng 10 ngày, đưa phi hành đoàn bay vòng quanh phía xa của Mặt Trăng trước khi quay trở lại Trái Đất. Đây không đơn thuần là một chuyến bay thử nghiệm, mà là bước đệm chiến lược của NASA nhằm mở đường cho sự hiện diện lâu dài của con người trên cung trăng.

Vụ phóng diễn ra sau nhiều tuần trì hoãn do các sự cố kỹ thuật, bao gồm rò rỉ nhiên liệu và những trục trặc khác từng buộc các nỗ lực trước đó phải hủy bỏ vào phút chót.

Giới chuyên môn nhấn mạnh rằng 36 giờ đầu tiên sau khi phóng mới chính là “bài kiểm tra thực sự”. Dù quá trình cất cánh đã thành công, việc đảm bảo toàn bộ hệ thống hoạt động trơn tru mới quyết định liệu con tàu có đủ điều kiện thực hiện cú “đạp ga” rời quỹ đạo Trái Đất hay không.

Nếu nhận được “đèn xanh”, Orion sẽ bước vào quỹ đạo chuyển tiếp hướng tới Mặt Trăng – một hành trình gần như không thể đảo ngược. Khác với các nhiệm vụ quỹ đạo thấp, khi đã rời khỏi “vùng an toàn” quanh Trái Đất, phi hành đoàn không còn khả năng quay đầu nhanh chóng do hạn chế về nhiên liệu và các quy luật nghiêm ngặt của cơ học quỹ đạo.

Hiện tại, mọi hệ thống vẫn đang vận hành đúng kế hoạch và phi hành đoàn ở trong tình trạng tốt. Tuy nhiên, NASA vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cao độ, bởi thành công thực sự của sứ mệnh chỉ được xác nhận khi con tàu quay trở lại an toàn và hạ cánh xuống Thái Bình Dương.

Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, Artemis II sẽ đưa con người bay vòng quanh phía xa của Mặt Trăng – tái hiện kỳ tích từng được thực hiện lần cuối bởi Apollo 17 Moon Landing; trước khi trở về Trái Đất, mở ra chương tiếp theo cho tham vọng hiện diện lâu dài của loài người ngoài không gian.