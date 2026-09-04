Phiên toàn thể Diễn đàn kinh tế Phương Đông năm 2026 tại Nga

Phiên toàn thể có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường, Thủ tướng Mông Cổ N. O. Uchral và Phó Tổng thống Myanmar Nyoe So.

Phát biểu tại phiên toàn thể, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Viễn Đông tiếp tục là một trong những ưu tiên chiến lược của Nga. Theo ông, trong 11 năm qua, khoảng 25.000 tỷ ruble đã được đầu tư vào khu vực, đưa tổng sản phẩm khu vực tăng hơn 3 lần, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống khoảng 2,2%. Tổng thống Putin cho biết Nga đang bước vào giai đoạn phát triển mới của Viễn Đông, với tầm nhìn đến năm 2036.

Ba nhóm ưu tiên được xác định gồm các dự án đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và châu Á; phát triển đổi mới sáng tạo, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và năng lượng mới; đồng thời đầu tư vào giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và phát triển đô thị.

Phiên toàn thể Diễn đàn kinh tế Phương Đông năm 2026 (Nguồn: Ria Novosti)

“Diễn đàn Kinh tế Phương Đông là minh chứng cho sự quan tâm đó đồng thời cho thấy mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai các dự án đầu tư và hiện thực hóa những sáng kiến triển vọng, mang lại hiệu quả. Nga kỳ vọng Diễn đàn năm nay sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững, lâu dài của vùng Viễn Đông và Bắc Cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế và củng cố lòng tin lẫn nhau”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh.

Một trong những trọng tâm được Nga nhấn mạnh thúc đẩy phát triển hạ tầng kết nối Viễn Đông với các khu vực khác của đất nước và với các thị trường châu Á. Các dự án mở rộng tuyến đường sắt Baikal - Amur, xuyên Siberia, phát triển hành lang vận tải Bắc Cực và tăng năng lực vận tải trên Tuyến đường biển phương Bắc được xem là những dự án có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu này.

Tại phiên toàn thể, các nhà lãnh đạo Indonesia, Trung Quốc, Mông Cổ và Myanmar cũng đưa ra nhiều đề xuất nhằm tăng cường kết nối kinh tế với Viễn Đông của Nga.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nhấn mạnh Indonesia mong muốn trở thành cầu nối giữa Nga, Viễn Đông với ASEAN và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU). Hai bên có nhiều dư địa hợp tác trong năng lượng, an ninh lương thực, phân bón, chế biến, dược phẩm, điện tử, giáo dục và giao thông. Indonesia cũng đề xuất mở các tuyến hàng hải và hàng không trực tiếp giữa Indonesia và Vladivostok.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường khẳng định Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Viễn Đông Nga, đồng thời đề xuất tiếp tục kết nối các chiến lược phát triển của Đông Bắc Trung Quốc với sự phát triển của Viễn Đông.

Thủ tướng Mông Cổ N. O. Uchral cho biết, nước này tập trung vào phát triển các hành lang vận tải và thương mại xuyên biên giới, đồng thời đánh giá cao cơ hội từ thỏa thuận thương mại tạm thời giữa Mông Cổ và EAEU.

Đối với Myanmar, vị trí địa lý giữa Nam Á, Đông Nam Á và Trung Quốc được xem là lợi thế để phát triển các hành lang giao thông, thương mại và năng lượng. Myanmar mong muốn tăng cường hợp tác với Nga trong dầu khí, sản xuất, phân bón, cảng biển và các khu kinh tế, đồng thời thúc đẩy kết nối với EAEU.

Các phát biểu tại phiên toàn thể cho thấy Viễn Đông đang được nhìn nhận không chỉ là động lực tăng trưởng mới của Nga, mà còn là một điểm kết nối ngày càng quan trọng giữa Nga với các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.