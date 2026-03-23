中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Philippines chấp nhận sử dụng nhiên liệu kém tiêu chuẩn hơn để đảm bảo nguồn cung

Thứ Hai, 11:13, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Philippines đã cho phép sử dụng tạm thời và có giới hạn một loại nhiên liệu rẻ hơn nhưng gây ô nhiễm hơn để đảm bảo nguồn cung, trong bối cảnh nước này đang tìm cách đối phó với tác động của cuộc khủng hoảng Trung Đông.

Philippines đã chuyển sang sử dụng nhiên liệu sạch hơn đạt tiêu chuẩn Euro IV thay vì Euro-II vào năm 2016. Nhiên liệu Euro-IV, có hàm lượng lưu huỳnh là 50 ppm trong khi nhiên liệu Euro-II có hàm lượng lưu huỳnh 500 ppm.

philippines chap nhan su dung nhien lieu kem tieu chuan hon de dam bao nguon cung hinh anh 1
Phương tiện sản xuất từ ​​năm 2015 trở về trước, xe jeepney truyền thống được phép sử dụng các sản phẩm dầu mỏ đạt tiêu chuẩn Euro-II. Ảnh minh họa: VOV-Jakarta

Bộ Năng lượng (DOE) Philippines cho biết chỉ những phương tiện sản xuất từ ​​năm 2015 trở về trước, xe jeepney truyền thống, nhà máy điện và máy phát điện, cũng như các ngành hàng hải và vận tải biển mới được phép sử dụng các sản phẩm dầu mỏ đạt tiêu chuẩn Euro-II. Biện pháp này nhằm mục đích giúp duy trì nguồn cung nhiên liệu liên tục, đầy đủ và dễ tiếp cận, đồng thời cho phép sự linh hoạt có giới hạn đối với các ngành có thể bị ảnh hưởng. Chính phủ đã yêu cầu các công ty dầu khí cung cấp nhiên liệu Euro II phải duy trì sự tách biệt với nhiên liệu Euro IV trong toàn bộ hệ thống lưu trữ, vận chuyển và bán lẻ.

Tuần trước, hàng nghìn tài xế xe jeepney đã xuống đường trên khắp cả nước để phản đối việc giá dầu diesel trong nước tăng hơn gấp đôi sau khi giá dầu toàn cầu tăng vọt do cuộc xung đột ở Trung Đông.

Giống như nhiều nước láng giềng Đông Nam Á khác, Philippines đã thực hiện các biện pháp như rút ngắn tuần làm việc và trợ cấp nhiên liệu để đối phó với tác động của chi phí tăng cao. Quốc hội cũng đã trao cho Tổng thống quyền khẩn cấp để đình chỉ hoặc giảm thuế nhiên liệu.

Tổng thống Ferdinand Marcos cho biết chính phủ đang đàm phán với Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Brunei về các thỏa thuận cung cấp nhiên liệu khả thi. Philippines, vốn phụ thuộc rất nhiều vào dầu mỏ Trung Đông để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu, dự kiến ​​sẽ nhập khẩu dầu của Nga trong tháng này, lần đầu tiên sau 5 năm.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Tag: Philippines tiêu chuẩn nhiên liệu Euro IV Philippines giá xăng dầu Philippines khủng hoảng năng lượng Philippines
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

LHQ cảnh báo nạn đói toàn cầu, Philippines kêu gọi không tích trữ lương thực
VOV.VN - Liên hợp quốc hôm qua (17/3) cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Trung Đông nếu không kết thúc vào giữa năm 2026 và giá dầu vẫn ở mức trên 100 USD một thùng thì số người thiếu lương thực trên thế giới sẽ đạt mức kỷ lục.

Philippines khuyến cáo người dân bình tĩnh, không mua tích trữ xăng dầu
VOV.VN - Bộ Năng lượng (DOE) Philipppines yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường giám sát giá nhiên liệu, vì một số trạm xăng đã tăng giá trước thời hạn, đồng thời kêu gọi người dân cần bình tĩnh, không hoảng loạn mua tích trữ xăng dầu.

Philippines áp dụng chế độ tuần làm việc 4 ngày để tiết kiệm năng lượng
VOV.VN - Chính phủ Philippines đã triển khai một loạt biện pháp tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh do căng thẳng leo thang ở Trung Đông, trong đó, các cơ quan nhà nước tạm thời áp dụng chế độ làm việc 4 ngày một tuần.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ