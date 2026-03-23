Philippines chấp nhận sử dụng nhiên liệu kém tiêu chuẩn hơn để đảm bảo nguồn cung

Philippines đã chuyển sang sử dụng nhiên liệu sạch hơn đạt tiêu chuẩn Euro IV thay vì Euro-II vào năm 2016. Nhiên liệu Euro-IV, có hàm lượng lưu huỳnh là 50 ppm trong khi nhiên liệu Euro-II có hàm lượng lưu huỳnh 500 ppm.

Phương tiện sản xuất từ ​​năm 2015 trở về trước, xe jeepney truyền thống được phép sử dụng các sản phẩm dầu mỏ đạt tiêu chuẩn Euro-II. Ảnh minh họa: VOV-Jakarta

Bộ Năng lượng (DOE) Philippines cho biết chỉ những phương tiện sản xuất từ ​​năm 2015 trở về trước, xe jeepney truyền thống, nhà máy điện và máy phát điện, cũng như các ngành hàng hải và vận tải biển mới được phép sử dụng các sản phẩm dầu mỏ đạt tiêu chuẩn Euro-II. Biện pháp này nhằm mục đích giúp duy trì nguồn cung nhiên liệu liên tục, đầy đủ và dễ tiếp cận, đồng thời cho phép sự linh hoạt có giới hạn đối với các ngành có thể bị ảnh hưởng. Chính phủ đã yêu cầu các công ty dầu khí cung cấp nhiên liệu Euro II phải duy trì sự tách biệt với nhiên liệu Euro IV trong toàn bộ hệ thống lưu trữ, vận chuyển và bán lẻ.

Tuần trước, hàng nghìn tài xế xe jeepney đã xuống đường trên khắp cả nước để phản đối việc giá dầu diesel trong nước tăng hơn gấp đôi sau khi giá dầu toàn cầu tăng vọt do cuộc xung đột ở Trung Đông.

Giống như nhiều nước láng giềng Đông Nam Á khác, Philippines đã thực hiện các biện pháp như rút ngắn tuần làm việc và trợ cấp nhiên liệu để đối phó với tác động của chi phí tăng cao. Quốc hội cũng đã trao cho Tổng thống quyền khẩn cấp để đình chỉ hoặc giảm thuế nhiên liệu.

Tổng thống Ferdinand Marcos cho biết chính phủ đang đàm phán với Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Brunei về các thỏa thuận cung cấp nhiên liệu khả thi. Philippines, vốn phụ thuộc rất nhiều vào dầu mỏ Trung Đông để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu, dự kiến ​​sẽ nhập khẩu dầu của Nga trong tháng này, lần đầu tiên sau 5 năm.