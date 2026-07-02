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Philippines có thể đón siêu bão Inday vào tuần tới

Thứ Năm, 11:33, 02/07/2026
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VOV.VN - Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines cho biết, một cơn bão nhiệt đới đang nằm ngoài Khu vực theo dõi của Philippines ( PAR), có khả năng phát triển thành siêu bão vào tuần tới.

Chuyên gia thời tiết Leanne Loreto của Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) trong bản tin dự báo thời tiết lúc 5h sáng 2/7 (giờ địa phương) cho biết, cơn bão nhiệt đới này sẽ mạnh thêm trong những ngày tới, có khả năng đi vào khu vực theo dõi của Philippines vào giữa tuần tới.

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Philippines thường xuyên đối mặt với các cơn bão mạnh. Nguồn ảnh: Reuters

Các dự báo cho thấy hệ thống này có thể mạnh lên thành bão hoặc thậm chí là siêu bão khi tiến gần Philippines, mặc dù đường đi và cường độ vẫn chưa chắc chắn. Cơn bão sẽ được đặt tên là Inday. Đường đi và cường độ của cơn bão vẫn chưa rõ, nhưng các chuyên gia dự báo có khả năng làm tăng cường gió mùa Tây Nam.

Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới Henry đã rời khỏi Khu vực theo dõi của Philippines vào khoảng 20h tối 1/7 và vị trí cuối cùng được xác định cách Bacnotan, La Union 610 km về phía tây, di chuyển về hướng tây bắc với tốc độ 25 km/giờ. Tính đến 3h sáng nay, bão Henry có sức gió duy trì tối đa 55 km/h và gió giật lên đến 70 km/h. Mặc dù đã ra khỏi khu vực theo dõi của Philippines, sự kết hợp giữa vùng xoáy ngoài của bão Henry và gió mùa Tây Nam (habagat) khiến gió mạnh tại một số khu vực của đất nước.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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