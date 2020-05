Quan chức WHO: “Không thể tưởng tượng nếu Mỹ rời khỏi tổ chức”

Đầu tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi một bức thư tới Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đe dọa sẽ rút khỏi và chấm dứt vĩnh viễn các khoản đóng góp cho tổ chức này, đồng thời yêu cầu WHO "thể hiện sự độc lập" với Trung Quốc.

Trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AP

Theo Phó Tổng giám đốc Ban quản lý của WHO Stewart Simonson nhận định, việc Mỹ rời khỏi WHO là "không thể tưởng tượng được" bởi quốc gia này và WHO "đã có sự liên kết ngay từ đầu". Ông Stewart Simonson cũng cho biết WHO "nhận được những lợi ích từ sự hào phóng của người dân Mỹ" và khen ngợi "sự ủng hộ về mặt kĩ thuật không tính toán" từ quốc gia này.

"Ít nhất là kể từ năm 1902, Mỹ đã là một nhà lãnh đạo y tế công cộng toàn cầu và tôi không thể tưởng tượng được một thực tế mà Mỹ không còn ở trong WHO và đóng góp cho tổ chức này", vị quan chức WHO này nhận định trong một cuộc trả lời phỏng vấn với CNN.

Khi được hỏi về những cáo buộc gần đây trong bức thư của Tổng thống Trump gửi tới tổ chức này, ông Simmons đã miêu tả đây là một "sai lầm". Trong bức thư trên, Tổng thống Trump đổ lỗi cho WHO và Trung Quốc vì đã che giấu những thông in quan trọng về tác động của đại dịch Covid-19 cũng như sự phản ứng chậm của quốc gia này, đồng thời yêu cầu WHO "độc lập với Trung Quốc".

"Không có lý do thuyết phục nào cho thấy WHO đã che giấu thông tin này. Chúng tôi không có lợi ích nào khi làm như vậy. Lợi ích của chúng tôi là đưa ra cảnh báo khi các bằng chứng cho thấy cảnh báo nên được đưa ra và đó chính xác là những gì mà ông Tedros đã làm", ông Simmons khẳng định.

Khi được hỏi về việc liệu Trung Quốc có bất kỳ "sự che đậy" nào hay không, ông Simmons cho biết ông sẽ không đưa ra phán xét về cuộc điều tra độc lập từ tổ chức này cho đến khi nó diễn ra. Ông Simmons nhấn mạnh, ông chưa từng thấy "bất kỳ sự thiên vị nào" với các nước thành viên khi nhắc đến các cáo buộc mà Tổng thống Trump đưa ra trong bức thư rằng WHO đã "thiên vị Trung Quốc".

Trước khi gửi bức thư trên, ông Trump đã đe dọa sẽ dừng tài trợ vĩnh viễn cho WHO nếu "không có bất kỳ tiến triển thực chất đáng kể" nào trong "30 ngày tới". Tổng thống Trump hiện đang "đóng băng" các khoản tài trợ cho WHO. Động thái này diễn ra sau một loạt cáo buộc mà chính quyền Mỹ đưa ra về việc WHO thiếu khả năng xử lý Covid-19 và giúp Trung Quốc "che đậy" mối đe dọa thực sự của đại dịch.

WHO bày tỏ lấy làm tiếc về hành động của ông Trump, phủ nhận các cáo buộc trên và cho rằng Mỹ đang "chính trị hóa" vấn đề.

Trung Quốc cũng chỉ trích các cáo buộc của Mỹ, kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump không nên "chính trị hóa" đại dịch và quay sang "đổ lỗi", đồng thời khẳng định dữ liệu của Bắc Kinh về dịch Covid-19 là minh bạch và chính xác ngay từ đầu./.